سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر.. استقرار عيار 21 وارتفاع الأونصة عالميًا

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد الزيادة التي سجلها عيار 21 خلال الأيام الماضية بقيمة 20 جنيهًا للجرام، فيما ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة طفيفة بلغت 0.23%، وسط ترقب لحركة الأسواق العالمية وأسعار الدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب، حيث حافظت الأعيرة المختلفة على مستوياتها الأخيرة دون تغييرات ملحوظة، بالتزامن مع استقرار حركة البيع والشراء في محال الصاغة.

وجاء استقرار الأسعار بعد موجة ارتفاع شهدها السوق خلال الأيام الماضية، خاصة في عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المصري، ما دفع الكثير من المواطنين والمستثمرين لمتابعة تطورات الأسعار بشكل لحظي.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.23%، لتسجل الأوقية نحو 4687 دولارًا، وفقًا لتقارير الأسواق العالمية، وهو ما يعكس استمرار حالة التذبذب في أسعار المعدن الأصفر نتيجة تغيرات الاقتصاد العالمي وحركة البورصات.

ويرتبط سعر الذهب عالميًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها سعر الدولار، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 نحو 8194 جنيهًا للجرام، ليواصل الاستقرار عند نفس مستويات التعاملات السابقة، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث النقاء والأقل تداولًا في السوق المحلي مقارنة بعيار 21.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين نحو 7170 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر، وتتم إضافة المصنعية التي تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيهًا على سعر الجرام حسب كل محل صاغة ومنطقة.

ويعتبر عيار 21 المؤشر الرئيسي لحركة الذهب في السوق المصري، حيث يعتمد عليه المستثمرون والمشترون في تقييم اتجاهات الأسعار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات صباح اليوم ليسجل نحو 6145 جنيهًا للجرام، ويعد من الأعيرة التي يزداد الإقبال عليها في المشغولات الذهبية، خاصة بين الشباب نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بعيار 21.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 57360 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو الضريبة، ويعد من أبرز أدوات الاستثمار في الذهب داخل السوق المصري، نظرًا لسهولة بيعه وشرائه.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحركات الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية العالمية.

ويرى محللون أن استقرار الذهب محليًا قد يستمر في حال ثبات سعر الأونصة عالميًا واستقرار سعر صرف الدولار، بينما قد تشهد الأسعار تحركات جديدة في حال حدوث تغييرات مفاجئة في الأسواق العالمية.

بهذا يظل سعر الذهب اليوم في مصر محل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية، مع استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.