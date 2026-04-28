الإمارات تعلن انسحابها من أوبك في مايو 2026 وتحول استراتيجي عالمي

في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحولات في مشهد الطاقة العالمي خلال العقد الأخير، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارًا من الأول من مايو 2026، في تحرك يعكس إعادة صياغة شاملة لاستراتيجيتها النفطية، وتوجهًا نحو مزيد من الاستقلالية في إدارة الإنتاج ومواكبة التغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة الدولية.



يمثل القرار الإماراتي تحولًا استراتيجيًا عميقًا في سياسات الطاقة، حيث تسعى الدولة إلى التحرر من قيود الحصص الإنتاجية الجماعية داخل أوبك، بما يمنحها مرونة أكبر في ضبط مستويات الإنتاج وفقًا لمتغيرات السوق العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية في قطاع النفط والغاز.

وبحسب التوجه الجديد، تهدف الإمارات إلى توسيع طاقتها الإنتاجية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمورد رئيسي وموثوق في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مصادر الطاقة التقليدية.

ورغم قرار الانسحاب، أكدت الإمارات التزامها بدورها في دعم استقرار أسواق النفط العالمية، من خلال سياسات إنتاج متوازنة تسهم في تقليل التقلبات الحادة في الأسعار، والحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق الدولي.



ويأتي هذا التحول في سياق جيوسياسي معقد يشهده العالم، خصوصًا في مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز، ما يفرض تحديات متزايدة على أمن الإمدادات النفطية، ويدفع الدول المنتجة إلى تبني سياسات أكثر استقلالية ومرونة.



وتُعد الإمارات من أبرز الدول الأعضاء تاريخيًا في منظمة أوبك منذ عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، حيث لعبت دورًا محوريًا في دعم استقرار السوق النفطي العالمي على مدار عقود طويلة.



وفي إطار رؤيتها المستقبلية، لا يقتصر التحول الإماراتي على قطاع النفط فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتقنيات خفض الانبعاثات، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.



كما شددت الإمارات على استمرار التعاون مع شركائها الدوليين في قطاع الطاقة، لضمان استقرار الأسواق العالمية حتى بعد مغادرتها الرسمية للمنظمة.



