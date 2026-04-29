رابط وخطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2026.. دليل شامل للطلاب

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2026، يتزايد اهتمام طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور بمعرفة تفاصيل أرقام الجلوس، باعتبارها الخطوة الأساسية لدخول الامتحانات. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط رسمي للاستعلام الإلكتروني، ضمن خطة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على الطلاب في مختلف المحافظات.

موعد ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أرقام الجلوس أصبحت متاحة إلكترونيًا قبل انطلاق الامتحانات بفترة كافية، وذلك لإتاحة الوقت أمام الطلاب لمعرفة مقار لجانهم والاستعداد بشكل مناسب.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعدادات الوزارة لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي من المقرر أن تبدأ رسميًا يوم السبت 20 يونيو 2026، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس 2026

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على رقم الجلوس بسهولة من خلال الموقع الرسمي الذي وفرته الوزارة، والذي يتيح مجموعة من الخدمات الإلكترونية المهمة.

ويُمكن من خلال هذا الرابط معرفة:

رقم الجلوس الخاص بالطالب

مقر اللجنة الامتحانية

المدرسة المقيد بها

المواد الدراسية

كل ذلك يتم عبر تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد والبيانات الشخصية المطلوبة.

خطوات الحصول على رقم الجلوس إلكترونيًا

للاستعلام عن رقم الجلوس 2026، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية الضغط على “أرقام جلوس الثانوية العامة” اختيار خدمة الاستعلام عن رقم الجلوس ومقر اللجنة تسجيل البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الضغط على زر “استعلام” إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ظهور رقم الجلوس ومقر اللجنة فورًا

وتُعد هذه الخطوات من أسهل الطرق التي وفرتها الوزارة لتقليل التكدس داخل المدارس وتوفير الوقت والجهد للطلاب.

الحصول على بطاقة رقم الجلوس الورقية

بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية، يمكن للطلاب الحصول على بطاقة رقم الجلوس الورقية من المدرسة المقيدين بها، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتوزيعها على الإدارات التعليمية.

ويُنصح الطلاب بالاحتفاظ بالبطاقة الورقية، حيث تُعد مستندًا أساسيًا لدخول اللجان الامتحانية.

أهم بيانات بطاقة رقم الجلوس

تحتوي بطاقة رقم الجلوس للثانوية العامة 2026 على مجموعة من البيانات الضرورية، والتي يجب على الطالب مراجعتها بدقة، وتشمل:

اسم الطالب بالكامل

رقم الجلوس

مقر اللجنة الامتحانية

اسم المدرسة

الشعبة الدراسية (علمي أو أدبي)

وفي حال وجود أي خطأ، يجب التوجه فورًا إلى المدرسة لتصحيحه قبل بدء الامتحانات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق يوم السبت 20 يونيو 2026، وتشمل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية في جميع أنحاء الجمهورية.

تُعد معرفة رقم الجلوس خطوة أساسية لكل طالب في الثانوية العامة، حيث تتيح له التعرف على مقر لجنته والاستعداد النفسي والتنظيمي للامتحانات، ومع توفير الرابط الإلكتروني من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصبح الوصول إلى هذه المعلومات أكثر سهولة وسرعة، مما يساعد الطلاب على التركيز الكامل في المراجعة والاستعداد للاختبارات النهائية.