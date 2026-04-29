موعد انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2026.. التفاصيل الكاملة والأسعار والخدمات

مع اقتراب موسم الحج لعام 2026، تتزايد عمليات البحث من قبل المواطنين في مصر حول موعد سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم الرحلات وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. ويُعد الحج من أعظم الشعائر الإسلامية التي ينتظرها الملايين سنويًا، لما تحمله من أبعاد روحانية وإنسانية عميقة.

موعد انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2026

أعلن أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن، أن أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية ستبدأ مغادرة الأراضي المصرية اعتبارًا من يوم 8 مايو 2026.

ومن المقرر أن تتجه أولى الرحلات إلى المدينة المنورة، على أن تتوالى باقي الأفواج تباعًا خلال الأيام التالية، وفق جدول زمني منظم يراعي راحة الحجاج وسلاسة التنقل.

خطة متكاملة لتقديم أفضل الخدمات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاستعدادات لموسم الحج هذا العام تتم وفق خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، تنفيذًا لتوجيهات مايا مرسي.

وتشمل هذه الخطة توفير وسائل نقل مريحة، وأماكن إقامة مناسبة، إلى جانب الإشراف الكامل من بعثات متخصصة لضمان راحة الحجاج طوال فترة الرحلة، بداية من السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن.

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية 2026

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل أسعار برامج الحج لهذا العام، والتي جاءت متنوعة لتناسب مختلف الفئات، على النحو التالي:

المستوى الأول: نحو 415 ألف جنيه

المستوى الثاني: نحو 262 ألف جنيه

المستوى الثالث: نحو 228 ألف جنيه

وأوضحت الوزارة أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة تذاكر الطيران، والتي يتم تحديدها بشكل منفصل وفقًا لشركات الطيران وظروف السوق.

استعدادات مكثفة لموسم الحج

تواصل الجهات المعنية في مصر استعداداتها لتنظيم موسم الحج بكفاءة عالية، بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة داخل المملكة العربية السعودية، لضمان تقديم تجربة حج آمنة ومنظمة.

وتشير التوقعات إلى زيادة الإقبال على حج الجمعيات الأهلية هذا العام، في ظل التيسيرات المقدمة وارتفاع مستوى الخدمات، بالإضافة إلى حرص الدولة على تطوير منظومة الحج بشكل مستمر.

أهمية الحج للمسلمين

يُعد الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث يتوافد ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم إلى بيت الله الحرام، في مشهد إيماني يعكس وحدة المسلمين وتجردهم من الفوارق الدنيوية.

ويمثل أداء الفريضة حلمًا كبيرًا لكثير من المسلمين، وهو ما يجعل تنظيم الرحلات وتيسير الإجراءات أولوية قصوى للجهات المعنية.

حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 8 مايو 2026 موعدًا لانطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية، مع توفير برامج متنوعة وخدمات متطورة لضمان راحة الحجاج. ومع استمرار الاستعدادات، يبقى الهدف هو تقديم موسم حج ناجح وآمن يليق بضيوف الرحمن، ويحقق لهم تجربة إيمانية مميزة.