التنظيم والإدارة يعلن مسابقة كبرى لتعيين 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر

معلم مساعد لغة عربية.. مسابقة جديدة لدعم قطاع التعليم الأزهري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم في مسابقة كبرى تستهدف تعيين 8000 معلم مساعد في تخصص اللغة العربية للعمل داخل قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم العملية التعليمية وسد العجز في الكوادر التدريسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف، ورفع كفاءة الأداء داخل المعاهد الأزهرية، بما يضمن تحسين جودة التعليم وتوفير الكوادر المؤهلة في التخصصات الأساسية، وعلى رأسها اللغة العربية.

موعد التقديم وآلية التسجيل

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فترة التقديم لتبدأ من 15 مايو 2026 وحتى 29 مايو 2026، على أن يتم التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي فقط.

وشدد الجهاز على أن عملية التقديم لن تتم إلا عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، ولن يُعتد بأي طلبات ورقية أو خارج الإطار الإلكتروني المحدد، وذلك لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

دعا الجهاز جميع الراغبين في التقديم إلى ضرورة مراجعة الإعلان الرسمي المنشور على بوابة الوظائف الحكومية بدقة، والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، سواء من حيث المؤهلات العلمية أو المستندات الرسمية.

كما نبه إلى أهمية تجهيز المستندات بشكل صحيح قبل بدء عملية التسجيل، لتفادي رفض الطلبات أو استبعادها نتيجة أي أخطاء في البيانات المدخلة أو نقص في الأوراق المطلوبة.

آلية الاختبارات والتقييم

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لن يُسمح لأي متقدم بدخول مراحل الاختبارات أو الامتحانات إلا بعد إجراء مراجعة دقيقة لأصول المستندات الورقية المقدمة، ومطابقتها التامة مع البيانات المسجلة إلكترونيًا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في اختيار أفضل العناصر المؤهلة للعمل داخل المعاهد الأزهرية، بما يحقق مبدأ الكفاءة والاستحقاق في شغل الوظائف التعليمية.

دعم المنظومة التعليمية بالأزهر

تأتي هذه المسابقة في إطار خطة الدولة المستمرة لدعم قطاع التعليم الأزهري، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في بناء الشخصية العلمية والدينية للطلاب، حيث يسعى الأزهر الشريف إلى تعزيز قدراته البشرية من خلال استقطاب معلمين مؤهلين في مختلف التخصصات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الدفعة الجديدة من المعلمين المساعدين في تقليل العجز داخل الفصول الدراسية، ورفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب، خاصة في مادة اللغة العربية التي تمثل أساس العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية.

أهمية الخطوة في تطوير التعليم

تمثل هذه المسابقة واحدة من أكبر عمليات التوظيف في قطاع التعليم الأزهري خلال السنوات الأخيرة، وتعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره حجر الأساس في تطوير المنظومة التعليمية.

كما تؤكد على استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان توفير تعليم عالي الجودة، قادر على مواكبة التحديات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للمجتمع المصري.