حقيقة طماطم الإثيريل في الأسواق.. الحكومة تكشف أسباب اللون الأبيض داخل الثمار

حسمت مجلس الوزراء المصري الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول مقطع فيديو يدّعي وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة “الإثيريل” بهدف تسريع النضج، وما تردد عن تسببها في الإصابة بالفشل الكلوي، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا ولا تستند إلى أي دليل علمي.

الحكومة تكشف حقيقة طماطم الإثيريل المتداولة

أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، بعد التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفيديو المتداول قديم وتم نفيه سابقًا، مشددًا على أن ما يتم تداوله حاليًا مجرد شائعات أعيد نشرها دون تحقق.

وأكدت الجهات المختصة أن الحديث عن رش الطماطم بمادة خطيرة تؤدي إلى الفشل الكلوي لا أساس له من الصحة، وأن المنتجات المتداولة في الأسواق تخضع لرقابة دورية لضمان سلامتها.

أسباب ظهور اللون الأبيض داخل الطماطم

فسّرت وزارة الزراعة ظاهرة وجود لون أبيض داخل بعض ثمار الطماطم، والتي أثارت قلق المستهلكين، مؤكدة أنها ظاهرة طبيعية لا ترتبط بأي مواد كيميائية ضارة.

وأرجعت الوزارة هذه الظاهرة إلى عدة عوامل زراعية وبيئية، أبرزها:

الإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة.

التقلبات الجوية خلال مرحلة نضج الثمار.

ضعف تكوين صبغة “الليكوبين” المسؤولة عن اللون الأحمر.

نقص بعض العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم أو الكالسيوم.

زيادة التسميد النيتروجيني بشكل غير متوازن.

وأشارت إلى أن هذه العوامل قد تظهر منفردة أو مجتمعة، وتؤدي إلى اختلاف لون الطماطم من الداخل دون التأثير على جودتها.

هل الطماطم آمنة للاستهلاك؟

طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بأن الطماطم المتداولة في الأسواق آمنة تمامًا للاستهلاك، ولا تسبب أي أضرار صحية كما يُشاع.

وأكدت أن ظهور اللون الأبيض داخل الثمرة لا يعني فسادها أو احتوائها على مواد ضارة، بل هو نتيجة طبيعية لعوامل الزراعة والبيئة، ولا يمثل خطرًا على صحة الإنسان.

تحذير رسمي من الشائعات على مواقع التواصل

دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالصحة وسلامة الغذاء.

كما شدد على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدًا أن نشر الأخبار غير الدقيقة قد يسبب حالة من القلق غير المبرر بين المواطنين.

الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء

أكدت الجهات الحكومية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، لضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتعزيز سلامة الغذاء، وحماية صحة المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الخضروات والفاكهة.

الجدل حول “طماطم الإثيريل” لا يتعدى كونه شائعة قديمة أعيد تداولها، بينما تؤكد الجهات الرسمية أن الطماطم في الأسواق آمنة تمامًا، وأن التغيرات في اللون ترجع لأسباب طبيعية لا علاقة لها بأي مواد ضارة.