أسعار تذاكر القطارات الجديدة 2026.. تطبيق الزيادة رسميًا اليوم

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، تطبيق أسعار تذاكر القطارات الجديدة على القطارات المكيفة بمختلف الخطوط، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

وشهدت تعريفة الركوب الجديدة زيادة متفاوتة، حيث بلغت نحو 12.5% على تذاكر القطارات العاملة على الخطوط الطويلة، فيما وصلت إلى 25% على بعض خطوط الضواحي والمسافات القصيرة، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات تحديث البنية الأساسية وتطوير أسطول الجر والعربات.

بدء تطبيق أسعار تذاكر القطارات الجديدة

دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وتشمل القطارات المكيفة على مختلف الخطوط، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل بالسكك الحديدية، وتحسين جودة الخدمة، مع مواكبة الزيادة في نفقات التشغيل والصيانة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى توفير موارد إضافية تساهم في استكمال مشروعات التطوير التي تشهدها شبكة السكك الحديدية خلال الفترة الأخيرة، بما ينعكس على مستوى الأمان والراحة وجودة الخدمة المقدمة للمسافرين.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى مدن الصعيد

أعلنت الهيئة قائمة الأسعار الجديدة لعدد من خطوط الوجه القبلي، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة - أسوان

الدرجة الأولى: 480 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 320 جنيهًا.

القاهرة - إدفو

الدرجة الأولى: 440 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 310 جنيهات.

القاهرة - الأقصر

الدرجة الأولى: 410 جنيهات.

الدرجة الثانية: 290 جنيهًا.

القاهرة - قوص

الدرجة الأولى: 400 جنيه.

الدرجة الثانية: 290 جنيهًا.

القاهرة - قنا

الدرجة الأولى: 390 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 260 جنيهًا.

القاهرة - نجع حمادي

الدرجة الأولى: 360 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 250 جنيهًا.

القاهرة - سوهاج

الدرجة الأولى: 330 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 230 جنيهًا.

القاهرة - طهطا

الدرجة الأولى: 320 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 230 جنيهًا.

القاهرة - طما

الدرجة الأولى: 300 جنيه.

الدرجة الثانية: 230 جنيهًا.

القاهرة - أسيوط

الدرجة الأولى: 290 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 210 جنيهات.

القاهرة - بني سويف

الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 120 جنيهًا.

لماذا ارتفعت أسعار تذاكر القطارات؟

تأتي الزيادة الجديدة ضمن خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير منظومة النقل، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية وتجديد الجرارات والعربات، بما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمة.

وتعمل الهيئة خلال الفترة الحالية على استكمال عدد من المشروعات الخاصة بتحديث الإشارات، وتطوير المحطات، وإدخال عربات وجرارات حديثة، بهدف توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة للمواطنين.

تطوير السكك الحديدية مستمر

تؤكد الهيئة أن تحديث أسعار التذاكر يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع السكك الحديدية، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشروعات ضخمة لتحديث الشبكة وتحسين مستوى الخدمات، مع التركيز على رفع معدلات السلامة، وتقليل زمن الرحلات، وتوفير تجربة سفر أفضل للركاب.

ومن المتوقع أن تسهم الإيرادات الناتجة عن تطبيق الأسعار الجديدة في دعم خطط التطوير المستقبلية، واستمرار أعمال تحديث البنية الأساسية، بما يعزز كفاءة منظومة النقل بالقطارات ويواكب احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.