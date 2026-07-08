شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026.. الفئات المستحقة وخطوات التقديم ومواصفات الوحدات

يترقب آلاف المواطنين الإعلان الرسمي عن طرح المرحلة الأولى من شقق الإيجار التمليكي 2026، التي تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل بنظام يتيح السكن مقابل إيجار شهري مع إمكانية تملك الوحدة مستقبلًا، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الإسكان ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ويُعد نظام الإيجار التمليكي أحد الحلول السكنية الجديدة التي تجمع بين سهولة الحصول على وحدة سكنية وتقليل الأعباء المالية، إذ يمنح المستفيد فرصة الإقامة في الوحدة ثم تحويلها إلى ملكية بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة.

موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يستعد لطرح المرحلة التجريبية الأولى من مشروع الإيجار التمليكي خلال فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، بإجمالي يتراوح بين 10 و15 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة الإسكان لتوفير بدائل سكنية متنوعة تلائم احتياجات المواطنين، مع منحهم فرصة تملك الوحدة بعد الالتزام بسداد القيمة الإيجارية وفق الشروط المحددة.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في حجز وحدات الإيجار التمليكي، وتشمل:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا.

أن يكون المتقدم من حديثي الزواج.

أن يكون مقيمًا أو يعمل بالمحافظة المطلوب الحجز بها.

ألا يكون قد سبق له الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو مبادرات الدعم العقاري.

ألا يمتلك المتقدم أو أفراد أسرته وحدة سكنية أخرى.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.

مواصفات شقق الإيجار التمليكي

تتميز الوحدات السكنية المطروحة بعدد من المزايا التي تجعلها مناسبة للأسر محدودة الدخل، حيث تتراوح مساحة الشقق بين 75 و90 مترًا مربعًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن فور الاستلام.

كما راعت وزارة الإسكان تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، إذ لن تتجاوز القيمة الإيجارية الشهرية 25% من دخل المستفيد، بما يحقق التوازن بين تكلفة السكن والقدرة على السداد.

نظام الإيجار التمليكي وآلية التملك

يعتمد المشروع على توقيع عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده لفترة مماثلة وفقًا للضوابط المنظمة.

وبعد التزام المستفيد بسداد القيمة الإيجارية طوال مدة التعاقد، يمكنه التقدم بطلب لتحويل الوحدة من نظام الإيجار إلى نظام التملك، وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي.

ويمنح هذا النظام المواطنين فرصة امتلاك وحدة سكنية بشكل تدريجي دون الحاجة إلى سداد مقدمات مالية كبيرة، وهو ما يجعله من أبرز المشروعات السكنية المنتظرة خلال عام 2026.

لماذا يحظى مشروع الإيجار التمليكي باهتمام المواطنين؟

يحظى مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026 باهتمام واسع لأنه يوفر نموذجًا جديدًا للسكن يجمع بين الاستقرار وإمكانية التملك، خاصة للشباب وحديثي الزواج ومحدودي الدخل.

ومن المتوقع أن يشهد الطرح الأول إقبالًا كبيرًا، نظرًا لما يوفره من مزايا تشمل الإيجار الشهري المناسب، والوحدات كاملة التشطيب، وإمكانية التحول إلى التملك مستقبلًا، بما يساهم في دعم خطط الدولة لتوفير سكن ملائم ومستدام للمواطنين.