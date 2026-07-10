ناني سعد الدين ترد على شائعة علاجها: أتلقى العلاج على نفقة الدولة

خرجت الفنانة ناني سعد الدين عن صمتها للرد على ما وصفته بالشائعات المتداولة بشأن حالتها الصحية، مؤكدة أنها تتلقى علاجها بانتظام على نفقة الدولة، ونافية تمامًا ما نشر عن عدم قدرتها على الحصول على العلاج، كما أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهة التي روجت لهذه المعلومات.

ناني سعد الدين تنفي شائعة عدم حصولها على العلاج

أعربت الفنانة ناني سعد الدين عن استيائها من تداول أخبار وصفتها بـ"الكاذبة" بشأن حالتها الصحية، مؤكدة أن ما نشر عن عدم تمكنها من الحصول على العلاج لا يمت للحقيقة بصلة.

وقالت الفنانة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إنها تحصل على علاجها بشكل منتظم على نفقة الدولة كل ثلاثة أشهر، مؤكدة أن ما جرى تداوله تسبب لها في حالة من الغضب والاستياء.

رسالة ناني سعد الدين عبر فيسبوك

وكتبت ناني سعد الدين: "صباح الخير على الجميع، بجد أنا مخنوقة من كلام أحد المواقع وتصريحاته الكاذبة عني. أنا باخد علاجي على نفقة الدولة كل 3 شهور، أنتم ليه كاتبين إني مش لاقية علاجي؟".

وأكدت أن الحقيقة تختلف تمامًا عما تم نشره، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تتعلق بحياتها الشخصية أو حالتها الصحية.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعة

وأعلنت الفنانة أنها بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقع الذي نشر تلك الأخبار، موضحة أنها توجهت إلى مباحث الإنترنت وقدمت بلاغًا رسميًا بسبب ما وصفته بنشر معلومات غير صحيحة.

وأضافت أنها لن تتهاون مع أي جهة تنشر أخبارًا كاذبة عنها، مؤكدة أن الحفاظ على الحقيقة وحقها في الرد مسؤولية لا يمكن التنازل عنها.

ناني سعد الدين: لن أسمح بتكرار نشر الأخبار الكاذبة

وشددت ناني سعد الدين على استمرارها في ملاحقة كل من يروج لمعلومات غير دقيقة عنها، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأوضحت أن نشر الشائعات دون التحقق من صحتها يسبب أضرارًا كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالة الصحية للفنانين.

رسالة سابقة تطلب فيها فرصة عمل

وكانت ناني سعد الدين قد أثارت تعاطفًا واسعًا خلال الشهر الماضي، بعدما وجهت رسالة إلى زملائها في الوسط الفني طالبت فيها بترشيحها للمشاركة في أعمال فنية جديدة، مؤكدة أنها تمر بظروف صعبة وتبحث عن فرصة عمل.

وكتبت عبر "فيسبوك" أنها لا تجد حرجًا في البحث عن عمل، مشيرة إلى أنها مستعدة للمشاركة في أي مسلسل أو عمل فني جديد، وداعية زملاءها إلى عدم نسيانها في الترشيحات المقبلة.

كما وجهت الشكر لكل من دعمها وساندها خلال الفترة الماضية، معربة عن أملها في الحصول على فرص جديدة تساعدها على تجاوز الظروف الحالية، ومؤكدة أن السعي إلى العمل ليس عيبًا، بل هو أمر طبيعي في ظل التحديات التي تواجهها.