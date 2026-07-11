ملياردير إماراتي يمنح بعثة ولاعبي منتخب مصر سيارات فارهة تقديرًا للأداء المشرف في المونديال

مكافأة استثنائية.. ملياردير إماراتي يمنح لاعبي منتخب مصر سيارات فارهة

تواصلت مجموعة الحبتور مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم الاتفاق على تقديم سيارة ميتسوبيشي لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب المصري، تقديراً للأداء المشرف الذي قدمه المنتخب في بطولة كأس العالم، والذي أسعد الملايين، ورفع اسم مصر عالياً، وأدخل الفرحة إلى قلوب العرب جميعاً.

يأتي ‏ذلك بتوجيه من مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، الملياردير الإماراتي خلف أحمد الحبتور والذي أعلن ذلك عبر حسابه الخاص عبر منصة إكس تويتر سابقا.

‏وتشمل المبادرة جميع أفراد بعثة المنتخب، من اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، عرفاناً بجهودهم، وإيماناً بأن النجاح هو ثمرة العمل الجماعي.

‏وأكد خلف الحبتور «أن ما حققه المنتخب المصري ليس إنجازاً لمصر وحدها، بل هو مصدر فخر لكل عربي، مضيفاً: "فرحة مصر اليوم هي فرحة كل عربي. ما قدمه هذا المنتخب يستحق كل التقدير، ومن واجبنا أن نحتفي بمن يرفع راية العرب عالياً في المحافل الدولية. أتمنى لهم مزيداً من النجاح والإنجازات التي تليق باسم مصر ومكانتها».



وأضاف: «هذه الهدية هي تعبير عن محبتنا وتقديرنا لأبطال مصر الذين شرّفوا وطنهم، وأسعدوا جماهيرهم، ومنحوا كل عربي درساً في العزيمة والإصرار والروح القتالية. لقد أثبتم أن الإيمان، والعمل بروح الفريق، والقتال حتى صافرة النهاية، هي قيم تصنع الإنجازات. المستقبل أمامكم، وما قدمتموه في هذا المونديال يؤكد أن الكرة المصرية قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات».

يُذكر أن بعثة المنتخب المصري عادت، اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن، حيث حظيت باستقبال جماهيري حاشد في مدينة العلمين الجديدة، احتفاءً بالأداء الذي قدمه "الفراعنة" خلال مشاركتهم في كأس العالم 2026.

وقدم المنتخب المصري مشوارًا مميزًا في البطولة، بعدما بلغ دور الـ16، وقدم أداءً نال إشادة واسعة من الجماهير والمحللين في مصر والعالم العربي، قبل أن يودع المنافسات عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (3-2) في مباراة قوية ومثيرة.