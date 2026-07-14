كلية الدراسات المتقدمة بجامعة بني سويف تطلق فعاليات المدرسة الصيفية لسفراء المناخ

بالتعاون مع معهد الاستدامة والبصمة الكربونية:

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أطلقت كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة فعاليات المدرسة الصيفية لسفراء المناخ، بالتعاون مع معهد الاستدامة والبصمة الكربونية، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة سماء الدق عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتور وائل حزين عميد كلية العلوم بالجامعة، والدكتور مصطفى الشربيني رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية، والدكتور محمد عبد الفتاح نائب رئيس المعهد، والدكتور فوزي العيسوي يونس أستاذ ورئيس وحدة فسيولوجيا الأقلمة بمركز بحوث الصحراء، والدكتورة مي رسلان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام نصار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أسماء حمودة رئيس قسم علوم البيئة والتنمية الصناعية ومنسق المدرسة، والدكتور محمد ورداني أستاذ الإعلام المساعد، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وأكد الدكتور طارق علي أن جامعة بني سويف تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم البرامج الأكاديمية والبحثية التي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، مشيرًا إلى أن المدرسة الصيفية تهدف إلى إعداد جيل من سفراء المناخ يمتلك المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في نشر ثقافة الاستدامة وقياس البصمة الكربونية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة سماء الدق، عميد الكلية، أن الكلية تحرص على دعم البحث العلمي التطبيقي وتبني المبادرات التي تسهم في مواجهة التغيرات المناخية، فيما أوضح الدكتور حسام نصار أن المدرسة الصيفية تمثل منصة علمية لنشر الوعي البيئي، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والصناعية.

وتضمن البرنامج عددًا من الجلسات العلمية التي تناولت المحاور التدريبية للمدرسة، حيث ناقش المشاركون أهمية الإعلام البيئي في نشر الوعي بقضايا المناخ والاستدامة، واستعراض لتطبيقات العملية للبرنامج، والتي شملت قياس البصمة الكربونية، والحلول القائمة على الطبيعة، واستراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على إعداد مشروعات تنموية خضراء وفقًا للمعايير الدولية للاستدامة، حيث تأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية الجامعة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة، ودعم البحث العلمي التطبيقى.