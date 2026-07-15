محافظ بني سويف يشهد الندوة التثقيفية للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة ويسلم أجهزة

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها المحافظة"إدارة شؤون الإعاقة " بالتعاون مع مُجمّع إعلام بني سويف التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة، وتمت ترجمتها إلى لغة الإشارة ،ضمن خطة المحافظة في مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة عشر لثورة الثلاثين من يونيو.

جاء ذلك في حضور سيد سعد مدير شؤون ذوي الإعاقة، محمد سعد مدير إعلام شمال الصعيد بهيئة الاستعلامات ، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، مصطفى خلف مؤسس مؤسسة بوابتك للخير للتنمية، عزة جمال المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة ووكلاء وزارات ومديري مديريات(الصحة ، التعليم ، العمل، الشباب والرياضة) وبعض التنفيذيين المعنيين بإدارات الديوان العام.

وفي كلمته، رحب المحافظ بالحضور من الجهات التنفيذية والأهلية، مؤكدًا تقديره لجهودهم في دعم هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا غير مسبوق بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إصدار التشريعات، لتعزيز الدمج في التعليم والعمل، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة،وهي نفس الرؤية التي تعمل تحت ظلها المحافظة في هذا الملف، خاصة وأن دعم ذوي الهمم ليس عملًا اجتماعيًا فقط، لكنه واجب وطني وإنساني، ومسؤولية مشتركة بين كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض المحافظ بعض الإجراءات التي نفذتها المحافظة في هذا الجانب، والتي شملت إعادة تشكيل لجنة مبادرة "بني سويف محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة"، لتفعيل دورها على أرض الواقع، إلى جانب دعم الأنشطة الثقافية والفنية، والتوسع في الخدمات المقدمة، وإطلاق مبادرات جديدة، من بينها ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة وإتاحتها عبر المنصات الرقمية للمحافظة.

وأشار محافظ بني سوبف إلى أن ما تحقق مجرد بداية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا أكبر، وتنسيقًا مستمرًا بين كل الجهات، حتى تتحول الحقوق التي كفلها القانون إلى خدمات يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مطالباً كافة الجهات التنفيذية، كلٌ في "نطاقه" بإعداد خطة عمل واضحة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، تتضمن برامج قابلة للتنفيذ، ومؤشرات محددة للمتابعة، مع إزالة أي معوقات قد تحول دون حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر.

وكلف المحافظ إدارة شؤون الإعاقة، بالتنسيق مع المديريات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، بعقد لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه، ورصد التحديات أولًا بأول، ووضع حلول عملية لها، مطالبا بأهمية نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب ودور العبادة، لأن الدمج الحقيقي يبدأ من تغيير الثقافة المجتمعية، وترسيخ قيم الاحترام والمساواة وتكافؤ الفرص.

من جهته أعرب مدير شؤون الإعاقة عن تقديره للمحافظ اللواء عبدالله عبد العزيز،لرعايته وتوجيهاته هذه الفعالية،مؤكدًا أهمية تنمية قدرات ومهارات ذوى الإعاقة، لإبراز الجوانب الإيجابية لديهم، والتأكيد على قدرتهم على العمل والعطاء وتوظيف قدراتهم بتوفير المناخ الذى يساعدهم على العمل والإبداع، مشيرا إلى أن بنى سويف من المحافظات السباقة فى تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة التي تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة، لاسيما فى الفترة الحالية.

تضمنت الندوة كلمة ترحيب من مدير شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة، أعقبها كلمة لمدير إعلام شمال الصعيد بهيئة الاستعلامات، ثم محاضرة تثقيفية حاضر فيها الأستاذ حسن يوسف المحامي بالنقض وخبير تشريعات الإعاقة، تناول فيها جهود الدولة في مجال سن وتشريع القوانين الداعمة لذوي الإعاقة ونشر الوعي بالحقوق القانونية، فيما اختتمت الندوة بفتح باب الحوار مع الحاضرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة لهم في كل المجالات

كما شهد محافظ بني سويف، تسليم مجموعة الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة،شملت كراسي متحركة وأطراف صناعية مقدمة من مؤسسة بوابتك للخير للتنمية،بالتعاون مع إدارة شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة ، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي،وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية " بداية"

وكان المحافظ قد التقى" بمكتبه قبيل بدء الندوة" مسؤولي مؤسسة بوابتك للخير التنمية، في حضور السيد"بلال حبش نائب المحافظ، الأستاذة أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ،وتم استعراض أبرز الجهود والأنشطة التي نفذتها المؤسسة المُشهرة برقم 6414 لعام 2018 بمحافظة الجيزة، وتضمنت الإشارة إلى مشاركة المؤسسة مع بعض الجمعيات الأهلية في بني سويف في تنفيذ مجموعة من المبادرات منها "فرحهم بالعيد" لتوزيع لحوم الأضاحي، ومبادرة "فرحتهم بالدنيا" لتجهيز اليتيمات ومبادرة “أبناؤنا مستقبلنا"

حيث أثنى المحافظ على جهود المؤسسة، وتبنيها لتلك المبادرات التي تسهم في توفير احتياجات ومتطلبات دعم ذوي الهمم لدمجهم وتمكينهم، مثمناً الدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني من خلال تبنيها لمبادرات إنسانية ترعى الفئات الأكثر احتياجا.

فيما أضاف مسؤولو مؤسسة بوابتك للخير،أن المؤسسة تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد،وعلى رأسها بني سويف، مؤكدين استمرارهم في تقديم برامجها التنموية والإنسانية، بما يسهم في تحسين جودة حياة ذوي الهمم، ويعزز من فرص دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع من خلال تنفيذ مبادرات أنشطة تستهدف دعم ذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية.