وزارة التموين تزف أخبارًا سارة لـ62 مليون مواطن.. تفاصيل مشروع "كاري أون"

الوزارة تعلن خطة لتوحيد أسعار السلع وتطوير 40 ألف منفذ وإنشاء أسواق جديدة مع استمرار تأمين الاحتياطي الاستراتيجي.

وزارة التموين تعلن أخبارًا سارة لـ62 مليون مواطن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تحسين منظومة توزيع السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك ضمن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع، والذي يستفيد منه نحو 62 مليون مواطن من أصحاب البطاقات التموينية.

وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتطوير منافذ البيع، وخفض تكاليف التداول، بما ينعكس على استقرار الأسعار في الأسواق.

إطلاق مشروع "كاري أون" لتوحيد المنافذ

وأوضح أحمد كمال أن الخطة تتضمن إطلاق العلامة التجارية الموحدة "كاري أون"، والتي سيتم من خلالها تطوير منافذ التموين والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي" والبدالين التموينيين، لتقديم خدمات بصورة موحدة تضاهي منافذ القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف توحيد شكل المنافذ ومستوى الخدمة، إلى جانب توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل أكثر من 3000 منفذ ضمن مبادرة "سعر موحد"، بما يضمن وصول المنتجات للمواطنين بجودة وأسعار مستقرة.

تطوير 40 ألف منفذ تمويني

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن الوزارة تمتلك نحو 40 ألف منفذ لتوزيع السلع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع هذه المنافذ ستخضع تدريجيًا لأعمال تطوير ضمن مشروع "كاري أون".

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا إعادة إحياء عدد من العلامات التجارية التابعة لوزارة التموين، مثل منتجات "قها"، لتكون متاحة داخل المنافذ الجديدة، بما يعزز تنوع المنتجات أمام المواطنين.

إنشاء أسواق جديدة وزيادة المخازن الاستراتيجية

وأشار أحمد كمال إلى أن البرنامج يتضمن إنشاء أسواق دائمة في مختلف المحافظات باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، إلى جانب توحيد إدارة المنافذ المتنقلة والتوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف تقليل تكاليف النقل والتداول، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يسهم في الحد من تقلبات الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق.

احتياطي استراتيجي آمن للسلع

وأكد مساعد وزير التموين أن الدولة نجحت في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترات تتراوح في المتوسط بين 6 أشهر، بينما تمتد فترات الاحتياطي لبعض السلع إلى 8 أشهر، وتصل في سلع أخرى إلى 12 شهرًا.

وأضاف أن وزارة التموين تواصل العمل مع جهاز مستقبل مصر للحفاظ على هذا الاحتياطي، بما يضمن توافر السلع بشكل مستمر وعدم حدوث أي نقص في الأسواق.

ماذا عن البطاقات التموينية والدعم النقدي؟

وتطرق أحمد كمال إلى ملف البطاقات التموينية، موضحًا أن عدد البطاقات التي تم إيقافها بلغ نحو 800 ألف بطاقة، بينما يستفيد من منظومة الدعم التمويني نحو 62 مليون مواطن، لافتًا إلى أن موازنة الدعم التمويني بلغت 175 مليار جنيه.

كما كشف أن وزير التموين عرض أمام مجلس النواب ملامح منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالبرنامج وآليات تطبيقه.

أسعار موحدة في جميع المحافظات

واختتم أحمد كمال تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع "كاري أون" يستهدف توحيد أسعار السلع في مختلف المحافظات، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار، مع استمرار جهود الدولة في دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.