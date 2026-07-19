محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذى للمشروعات التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية

ناقش اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية، وضمن جهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام على المواطنين في مختلف القطاعات، حيث يعد التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام منطقة بني سويف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والذي استعرض الموقف التنفيذي العام لمشروعات الخطة الاستثمارية " إنشاءات" والجاري تنفيذها، وموقف بعض المشروعات سواء التي تم إسنادها أو طرحها، وبعض المشروعات الخاصة بأعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة، فضلا عن المشروعات التي تم تسليمها.

وبحسب تقرير الأبنية التعليمية، فقد بلغ إجمالي عدد المدارس التي تم تسليمها "منذ 1 يوليو 2025 وحتى تاريخه" 81 مدرسة بإجمالي فصول 1205 فصلاً دراسياً بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت 1 مليار و206 مليون جنيهاً، حيث دخلت الخدمة 55 مدرسة بعدد 762 فصلاً بإجمالي تكلفة تعاقدية 711 مليون جنيهاً، ومتوقع دخول العام الدراسي الجديد 2026/2027 عدد 23 مدرسة تضم 377فصلاً بإجمالي تكلفة تعاقدية 431 مليون جنيهاً (من إجمالي المدارس التي تم تسليمها وهي 81مدرسة)

في حين سيتم دخول 3 مدارس العملية التعليمية للعام الدراسي 2027/2028 "من مدارس الجمهورية الجديدة" بإجمالي 66 فصلاً للمدارس الثلاث وقيمة تعاقدية 64 مليون جنيهاً .

فيما يجرى العمل في 19 مدرسة تضم 345 فصلاً دراسياً بإجمالي قيمة تعاقدية 280 مليون جنيهاً، ومتوقع دخول 4 مدارس منها الخدمة العام الدراسي الجديد 2026/2027 ، حيث تضم تلك المدارس الأربع 63 فصلاً دراسياً بإجمالي قيمة تعاقدية 46.5 مليون جنيهاً، ليصل إجمالي المدارس المتوقع دخولها العام الدراسي الجديد 2026/2027 إلى 27 مدرسة بإجمالي عدد فصول 440 فصلاً دراسياَ وقيمة تعاقدية إجمالية تبلغ 477.5 مليون جنيها (23 مدرسة من التي تم تسليمها + 4 مدارس من الجاري العمل بها) .

وعلى صعيد الموقف التنفيذي لمدارس الصيانة، تضمن التقرير الإشارة إلى أنه يجرى العمل في 30 مدرسة"صيانة شاملة" بإجمالي تكلفة تقديرية 77.8 مليون جنيهاً ، وجار الإسناد لعدد 22 مدرسة "صيانة شاملة" بقيمة 55.4 مليون جنيهاً، في حين تم اقتراح وترشيح عدد 3 مدارس لتحويلها للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية طبقاً للبروتوكولات المُبرمة مع الوزارة والشركاء الصناعيين وهي مدارس( بني سويف الثانوية الزراعية، سمسطا الثانوية الزراعية بمازورة، الفندقية ببني سويف).