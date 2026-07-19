15 زيارة تفتيشية لمتابعة سير العمل بالوحدات والمصالح الحكومية

أعدت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ببنى سويف تقريرا نصف شهري لعرضه على المحافظ لمتابعة سير ومنظومة العمل بالوحدات والمصالح الحكومية.

كان اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، قد تلقى تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة"التفتش المالي والإداري " بشأن جهود الإدارة خلال النصف الأول من يوليو الجاري،في مجال بحث الشكاوى الواردة لإدارات وأجهزة المحافظة والشكاوي والموضوعات التي تشارك في فحصها الإدارة،وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل بالجهات والمصالح التي تُشرف عليها المحافظة.

تضمن التقرير، الذي عرضه مدير الإدارة ناصر سيف، أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه 15 زيارة مُفاجئة، شملت زيارتين على الوحدات المحلية، و7 زيارات لمتابعة الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية، و6زيارات في قطاعات : التعليم ، التضامن ، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة والتموين، بواقع زيارة واحدة في كل قطاع شملت :وحدات تضامن وإدارات بيطرية ورزاعية ومراكز شباب وغيرها ، فضلاً عن فحص ومشاركة في الفحص أكثر من 20 شكوى "إدارية وعادية".

كلف المحافظ مسؤولي الإدارة ،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب،وتلافي أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.