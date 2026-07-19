الوحدات المحلية ببنى سويف تتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع المخلفات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتعزيز جودة الحياة بمختلف أنحاء المحافظة.

ففي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المركز أعمال النظافة المكثفة بعدد من الشوارع الرئيسية، شملت بورسعيد والجنينة والمسجد الغربي وفانوس وأسعد وخلاف ووهبة والبنك الأهلي والعمدة وهايبر بنده والتأمين الصحي ومحيط الضرائب العامة والمحمدي والأتوبيس القديم والإسعاف، إلى جانب الشوارع الجانبية وتفريغ الحاويات الثابتة، كما تمت متابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة بمختلف شوارع المدينة مع الالتزام بقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، فيما واصلت الوحدات القروية جهودها، حيث نُفذت أعمال نظافة بمدخل قرية السلطاني وطريق المحيط بقرية قمبش، ومدخل قرية كفر جمعة والشوارع الرئيسية وطريق طراد النيل بقرية سدس، إلى جانب حملة لرفع التراكمات بطريق الضباعنة وملاحية سعيد جعفر بقرية طنسا، وأعمال نظافة بمدخل قرية نزلة المشارقة وطريق مصرف المحيط بقرية هلية.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصل مدحت صلاح رئيس المركز متابعته الميدانية لعدد من الملفات الحيوية، حيث تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا أهمية سرعة إنجاز ملفات التصالح، كما تابع منظومة المتغيرات المكانية وأعمال لجان التصالح بالإدارة الهندسية، مع التشديد على الرصد الفوري لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها، كما استمرت جهودالنظافة من خلال تمهيد ومسح عدد من شوارع المدينة ورفع نواتج الأعمال وتفريغ حاويات القمامة ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، بالتوازي مع متابعة قسم الإشغالات لسوق الفشن الأسبوعي لمنع التكدسات وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

وفي مركز ومدينة ناصر، تابع شوقي هاشم رئيس المركز تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت شوارع جمال عبد الناصر وبورسعيد والمركز الجديد وشجرة الدر وسعد زغلول والبنك الأهلي وطريق بني زايد ومدرسة محمد فريد والمستوصف، إلى جانب مناطق الجامع الكبير والسوق وغرب البلد وفاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما شهدت قرية دلاص تنفيذ إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية طنسا الملق على مساحة قيراطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب استمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات بالقرية وتوابعها، فيما تواصلت أعمال النظافة بقرية أشمنت وشملت طريق عز الرجال وطريق بشرى ومدخل المدارس ومنطقة طراد النيل.

وفي مركز ومدينة سمسطا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس جهودها لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، تضمنت تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، مع توريد أكثر من 90 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، كما تم تحرير عدد من الإنذارات الخاصة بالمخالفات البيئية وإشغالات الطرق، بالتوازي مع متابعة ملفات المتغيرات المكانية ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ إزالة حالة بناء مخالف بزمام مدينة سمسطا بالتنسيق مع حماية الأراضي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، عقد أحمد توفيق رئيس المركز اجتماعًا مع نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية لمتابعة سرعة إنجاز الأعمال بملفات التصالح والتقنين، والانتهاء من حصر التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومراجعة المتغيرات المكانية أولًا بأول، مع التأكيد على التصدي الفوري لأية مخالفات بناء في مهدها، كما تمت متابعة أعمال تمهيد الطرق ومداخل القرى ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، إلى جانب متابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى ومركز إهناسيا، فيما واصلت الوحدات القروية أعمال تمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة، ورفع المخلفات، ومتابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واستكمال ملفات التصالح والتقنين.