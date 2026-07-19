وظائف السكة الحديد 2026.. الهيئة القومية تعلن وظائف جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل وشروط التقديم

وظائف السكة الحديد 2026.. فرصة جديدة للعمل بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية والقيادية داخل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير منظومة التعليم والتدريب، وإعداد كوادر علمية وفنية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في قطاع النقل السككي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتحديث منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال دعم المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع بكفاءات أكاديمية تمتلك الخبرة العلمية والعملية.

الوظائف المتاحة في السكة الحديد 2026

أوضحت الهيئة أن الإعلان يشمل 6 وظائف أكاديمية وقيادية داخل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وتشمل:

وكيل للمعهد بدرجة أستاذ مساعد.

أستاذ مساعد في تخصص الهندسة الميكانيكية.

أستاذ مساعد في تخصص الهندسة الكهربائية.

مدرس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

مدرس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأكدت الهيئة أن التعيين سيتم وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى اللوائح المنظمة للعمل داخل المعهد.

شروط التقديم على وظائف السكة الحديد

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، والتي تختلف وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

شروط وظيفة مدرس

يشترط للتقديم على وظيفة مدرس ما يلي:

الحصول على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

امتلاك الكفاءة العلمية والخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.

شروط وظيفة أستاذ مساعد

أما الراغبون في التقديم لوظيفة أستاذ مساعد، فيجب أن تتوافر لديهم الشروط التالية:

الحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد من اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.

ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عامًا.

توافر الخبرات العلمية والأكاديمية المطلوبة.

شروط وظيفة وكيل المعهد

بالنسبة لوظيفة وكيل المعهد بدرجة أستاذ مساعد، اشترطت الهيئة:

الحصول على لقب أستاذ مساعد في التخصص المطلوب.

مرور عامين على الأقل على الحصول على اللقب العلمي.

سبق شغل إحدى الوظائف الأكاديمية أو الإدارية.

ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عامًا وقت نشر الإعلان.

المستندات المطلوبة للتقديم

طالبت الهيئة المتقدمين بإرفاق جميع المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب، وتشمل:

طلب التقديم باسم الأستاذ الدكتور عميد المعهد.

السيرة الذاتية مدعمة بالمستندات.

أصل المؤهلات العلمية وصور منها.

شهادة الميلاد المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي للذكور.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة الإصدار.

عدد 8 صور شخصية.

شهادات الخبرة والدورات التدريبية.

أي مستندات إضافية منصوص عليها في الإعلان الرسمي.

وأكدت الهيئة أن الطلبات غير المستوفاة للشروط أو المستندات المطلوبة لن يتم النظر فيها.

رابط التقديم على وظائف السكة الحديد 2026

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن باب التقديم مفتوح لمدة 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم استقبال الطلبات من خلال النموذج الإلكتروني المخصص لذلك.

ويمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى رابط التسجيل الرسمي واستكمال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم.

لماذا تطرح الهيئة هذه الوظائف؟

تأتي هذه الوظائف في إطار خطة وزارة النقل لتطوير منظومة النقل السككي في مصر، والتي تعتمد بشكل أساسي على إعداد كوادر أكاديمية وفنية مؤهلة تمتلك أحدث المهارات العلمية والتكنولوجية.

ويهدف المعهد العالي لتكنولوجيا النقل إلى تخريج متخصصين قادرين على مواكبة التطور المستمر في قطاع السكك الحديدية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط الدولة لتحديث شبكة النقل على مستوى الجمهورية.

لذلك، تمثل وظائف السكة الحديد 2026 فرصة مميزة لأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في مجالات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية الراغبين في الانضمام إلى واحدة من أهم المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة النقل.