لا ثقة في الأميركي.. 4 رسائل رئيسية في خطاب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

حمل خطاب المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، 4 رسائل رئيسية، جاءت في توقيت يشهد تصاعدًا في التوتر بين طهران وواشنطن، إلى جانب تحديات داخلية تواجهها إيران.



1- هاجم خامنئي الولايات المتحدة، معتبرًا أن نقضها لمذكرة التفاهم مع إيران يثبت أن توقيع الرئيس الأميركي «لا قيمة له ولا يمكن الوثوق به»، وأن واشنطن تواصل انتهاج سياسة نقض العهود.

2- وجّه خامنئي رسالة تصعيدية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة" يمتلكان "دروسًا لا تُنسى" للولايات المتحدة، في إشارة إلى استعداد إيران للرد على أي تصعيد.

3- شدد خامنئي على أن الحفاظ على وحدة الصف بين الشعب والمسؤولين يمثل أولوية في المرحلة الحالية، داعيًا إلى تجنب الخلافات السياسية والانقسامات الاجتماعية.

4- دعا خامنئي إلى مواصلة الثقة بالمسؤولين في السلطات الثلاث، مؤكدًا أن انتقاد أداء المسؤولين يجب ألا يؤدي إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو ظلم الأبرياء، حتى لا يستغل الخصوم أي مظاهر ضعف داخل البلاد.

وفيما يلي نص البيان المرشد الإيراني:-

أفادت وكالة مهر للانباء الإيرانية، انه جاء في بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنّ نقض مذكرة التفاهم أثبت مرة أخرى أن توقيع رئيس الولايات المتحدة لا قيمة له ولا مصداقية ولدى الشعب الإيراني دروس لا تُنسى للعدو الأمريكي

وأضاف: « أثبتت الولايات المتحدة، عبر نقضها المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، مرة أخرى حقيقة أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا يتمتع بأي مصداقية».

وأوض كما أن التسلط والهيمنة والوحشية تمثل ركائز ثابتة في النهج والسياسة الأمريكية

واضاف البيان: «يجب الإصرار على الوحدة من أجل تحقيق استقلال إيران».

اأكد أن صون الوحدة وتجنب الفرقة والتنازع والخلافات السياسية وإبراز الفوارق الاجتماعية هو واجب جماعي.

وشدد على دور المسؤولين والعناصر المخلصة للثورة والإمام والقائد الشهيد في انسجام البلاد وتماسكها هو أكثر أهمية وحساسية.