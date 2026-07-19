جامعة بني سويف تشارك في فعاليات ملتقى “سند” بمعهد إعداد القادة

تشارك جامعة بني سويف في فعاليات ملتقى “سند” بمعهد إعداد القادة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حيث تشارك الجامعة في فعاليات ملتقى “سند” الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن زارع نائب مدير الإدارة، وبمتابعة الدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، وبحضور الدكتور حسام رمضان أحمد، المدرس المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، المشرف على وفد الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الملتقى يأتي في إطار دعم جهود الدولة لبناء شخصية الطالب الجامعي، من خلال تعزيز الوعي الوطني، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي أقيمت تحت عنوان “القيم الجمالية وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع”، مشاركة الفنان طارق دسوقي والمخرج فيصل الشناوي، حيث أكدا أهمية الفن الهادف والكلمة المسؤولة في تشكيل وعي الشباب، وتعزيز قيم الانتماء، وإلهام الأجيال الجديدة لتحقيق النجاح والإسهام الإيجابي في المجتمع.

وأشادت الجامعة بالجهود التنظيمية المبذولة خلال الملتقى والتي ساهمت في تحقيق أهداف الملتقى، والمشاركة المتميزة للطلاب.

كما تشارك جامعة بني سويف في مبادرة “جيل الانتماء” لإعداد القيادات الجامعية الشابة، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وأعلنت اللجنة التنسيقية للسكان، مشاركة الجامعة في مبادرة “جيل الانتماء”، بالتعاون مع المحافظة، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جمال عبد المطلب رئيس اللجنة التنسيقية للسكان بالجامعة.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن المبادرة تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل من القيادات الجامعية الشابة، من خلال تنمية مهاراتهم القيادية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وإكسابهم الخبرات اللازمة للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشارك الجامعة في المبادرة بـ30 طالبًا وطالبة، بواقع 15 طالبًا من قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب، و15 طالبًا من كلية الخدمة الاجتماعية، بما يعكس حرص الجامعة على دعم الأنشطة التنموية والمبادرات الوطنية التي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداده ليكون عنصرًا فاعلًا في خدمة وطنه ومجتمعه.