تشييع جثمان أحمد جلال عبد القوي اليوم.. الأسرة تكتفي بصلاة الجنازة

وفاة أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

تشيع أسرة الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي، اليوم الأحد، جثمانه إلى مثواه الأخير، بعدما وافته المنية فجر اليوم إثر صراع مع مرض السرطان، في خبر أحزن الوسط الفني ومحبيه، الذين حرصوا على تقديم التعازي والدعاء له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الأسرة تفاصيل مراسم تشييع الجثمان، مؤكدة الاكتفاء بصلاة الجنازة ودفن الفقيد، مع عدم إقامة سرادق عزاء، تنفيذًا لرغبة العائلة في أن تكون مراسم الوداع بسيطة ومقتصرة على المقربين.

تفاصيل جنازة أحمد جلال عبد القوي

كشف محمد عبد القوي، شقيق الفنان الراحل، تفاصيل مراسم الجنازة، موضحًا أن صلاة الجنازة تُقام عقب صلاة ظهر اليوم الأحد بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد شقيق الراحل أن الأسرة قررت تلقي واجب العزاء من خلال الرسائل والاتصالات فقط، دون إقامة عزاء رسمي، تقديرًا للظروف الحالية، وحرصًا على تنفيذ رغبة الأسرة في إقامة مراسم وداع هادئة وبعيدة عن التجمعات.

بيان مؤثر من شقيق الفنان الراحل

ونعى محمد عبد القوي شقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا أحمد جلال عبد القوي، ونظرًا للظروف يقتصر العزاء على صلاة الجنازة وتشييع الجثمان بالمقابر أو تلقي العزاء عبر الرسائل، شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروهًا في عزيز لديكم."

وحظي المنشور بتفاعل واسع من الفنانين والجمهور، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

رحيل أحمد جلال عبد القوي يثير الحزن في الوسط الفني

أثار خبر وفاة أحمد جلال عبد القوي حالة كبيرة من الحزن داخل الوسط الفني، حيث سارع عدد من الفنانين والإعلاميين إلى نعيه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين أخلاقه الطيبة ومسيرته الفنية، إلى جانب رحلته الطويلة في مواجهة المرض.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع من أعماله الفنية، معبرين عن حزنهم لرحيله، ومشيدين بما تركه من بصمة لدى جمهوره وزملائه.

من هو أحمد جلال عبد القوي؟

يُعد أحمد جلال عبد القوي من الوجوه الفنية التي شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وهو نجل الكاتب الكبير جلال عبد القوي. وخلال مسيرته الفنية قدم أدوارًا متنوعة، قبل أن يبتعد لفترات بسبب ظروفه الصحية، حيث خاض رحلة علاج طويلة انتهت بوفاته بعد صراع مع مرض السرطان.

وشهدت الفترة الأخيرة تدهورًا في حالته الصحية، قبل أن يرحل في الساعات الأولى من صباح اليوم، تاركًا حالة من الحزن بين أسرته وأصدقائه ومحبيه.

موعد ومكان جنازة أحمد جلال عبد القوي

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل عقب صلاة ظهر اليوم الأحد في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ثم يُنقل الجثمان إلى مقابر الأسرة ليوارى الثرى، فيما أكدت الأسرة عدم إقامة عزاء، والاكتفاء بتلقي رسائل المواساة والدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة.

ويواصل محبو الفنان الراحل تقديم التعازي عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وأصدقاءه الصبر والسلوان.