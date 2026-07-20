محافظ بني سويف يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مذكرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياته (صناعي، تجاري،فندقي، زراعي)، للعام الدراسي المقبل 2026/2027.

وبحسب المذكرة التي عرضها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور محمود زكريا فولي، فقد تمت الموافقة على تحديد الحد الأدني للقبول بمدارس التعليم الفني على النحو المرفق:

يأتي ذلك في ضوء القانون 169 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981،وما تضمنه من استحداث لمسارات التعليم الثانوي المختلفة ومنها نظام البكالوريا التكنولوجية والبرامج المهنية لمدة عام أو عامين المُطبقة بمدارس التعليم الفني تحت مسمى التعليم الثانوي المهني للارتقاء بمنظومة التعليم الثانوي الفني بصفة عامة بداية من العام الدراسي 2026/2027.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، فتح الموقع الالكترونى بدءاً من 23 يوليو وحتى 6 أغسطس لتقديم طلاب الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن موعد فتح باب التقدم الإلكتروني لطلاب مراحل التعليم الثانوي (للطلاب النظاميين) للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور في إنهاء إجراءات التنسيق والقبول بسلاسة.

حيث أوضح سيد الجبالي، مدير التعليم الثانوي، أنه بناءً على إعلان تنسيق قبول الطلاب، تقرر فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتقدم الطلاب لمدارس التعليم الثانوي العام، ليبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026م، على أن يستمر الموقع في تلقي طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026م.

وأشار مدير التعليم الثانوى ببنى سويف إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الرابط المخصص للتقديم، وتسجيل البيانات ومتابعة خطوات التنسيق إلكترونياً عبر الرابط التالي:

https://tansik-adtik.emis.gov.eg/#/auth/login

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص المحافظة ومديرية التربية والتعليم على تنظيم وميكنة عملية القبول، وتسهيل الإجراءات الإدارية وفق الضوابط المحددة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين.

وفي إطار رؤية المحافظة للارتقاء بجودة العملية التعليمية والوقوف على أرض الواقع بشفافية، ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا لاستعراض وتحليل نتائج العام الدراسي 2025/2026 لمراحل التعليم الأساسي والثانوي.

حضر اللقاء السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمود فولي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ محمد بدر، وكيل المديرية، والدكتور هاني رجائي، مدير التعليم العام، والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني والأستاذ أشرف أبو الليل، مدير التعليم الإعدادي، والأستاذ سيد الجبالي، مدير التعليم الثانوي، والدكتورة رشا يحيى، مدير التعليم الابتدائي، والأستاذة عطيات أحمد عبد العزيز من مكتب وكيل الوزارة.

وجاء هذا الاجتماع بناءً على تكليف مباشر من المحافظ أثناء اعتماده للنتائج "في وقت سابق"، بهدف وضع تقييم دقيق للمنظومة وتحديد نقاط القوة والملاحظات التي يجب تلافيها.