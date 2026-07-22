مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في مصر.. موعد صلاة الفجر وأوقات الصلوات الخمس

يحرص المسلمون يوميًا على معرفة مواقيت الصلاة لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وفي مقدمتها صلاة الفجر التي تعد من أعظم الصلوات فضلًا وأجرًا. ويزداد البحث مع بداية كل يوم عن موعد صلاة الفجر وباقي مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، لما للصلاة من مكانة عظيمة في الإسلام باعتبارها الركن الثاني من أركان الدين وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

وفيما يلي ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في عدد من المحافظات المصرية، وتشمل مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

فضل صلاة الفجر وأهمية المحافظة عليها

تحظى صلاة الفجر بمكانة خاصة بين الصلوات الخمس، فهي بداية يوم المسلم وعنوان التوفيق والبركة. وقد وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تبين فضلها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى البردين دخل الجنة"، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر.

كما أن أداء صلاة الفجر في وقتها يمنح المسلم السكينة والطمأنينة، ويغرس في النفس الانضباط والالتزام، فضلًا عن الأجر العظيم الذي يناله من يحافظ عليها، خاصة إذا أُديت جماعة في المسجد للرجال القادرين.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في محافظة القاهرة على النحو التالي:

صلاة الفجر: 4:27 صباحًا

صلاة الظهر: 1:01 ظهرًا

صلاة العصر: 4:38 عصرًا

صلاة المغرب: 7:55 مساءً

صلاة العشاء: 9:24 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أما في محافظة الإسكندرية، فتأتي مواقيت الصلاة كالتالي:

صلاة الفجر: 4:27 صباحًا

صلاة الظهر: 1:07 ظهرًا

صلاة العصر: 4:46 عصرًا

صلاة المغرب: 8:02 مساءً

صلاة العشاء: 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

وجاءت مواعيد الصلاة في الإسماعيلية على النحو التالي:

صلاة الفجر: 4:21 صباحًا

صلاة الظهر: 12:57 ظهرًا

صلاة العصر: 4:35 عصرًا

صلاة المغرب: 7:52 مساءً

صلاة العشاء: 9:22 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

وفي مدينة شرم الشيخ، جاءت المواقيت كالتالي:

صلاة الفجر: 4:22 صباحًا

صلاة الظهر: 12:49 ظهرًا

صلاة العصر: 4:21 عصرًا

صلاة المغرب: 7:38 مساءً

صلاة العشاء: 9:05 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

وسجلت محافظة أسوان المواقيت التالية:

صلاة الفجر: 4:40 صباحًا

صلاة الظهر: 12:55 ظهرًا

صلاة العصر: 4:17 عصرًا

صلاة المغرب: 7:36 مساءً

صلاة العشاء: 8:58 مساءً

الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله

تظل المحافظة على مواقيت الصلاة من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، فقد جعل الإسلام أداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى. ويُنصح بالاستعداد للصلاة قبل دخول وقتها، والحرص على أداء صلاة الفجر وعدم التفريط فيها، لما لها من فضل عظيم وأثر مبارك في حياة المسلم، فهي بداية موفقة ليوم مليء بالطاعة والبركة، كما أن الالتزام بالصلوات الخمس يعزز صلة العبد بربه ويغرس قيم الاستقامة والطمأنينة في حياته اليومية.