قافلة مجانية قدمت 2839 خدمة طبية لأهالي قرية الحيبة ببنى سويف

نفذتها مديرية الصحة:

واصلت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية، في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لإيصال الخدمات الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة، وبرعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

حيث نفذت المديرية قافلة طبية مجانية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، على مدار يومي 5 و6 أغسطس الجاري، بإشراف فريق القوافل الطبية العلاجية الذي ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 6 عيادات في 6 تخصصات شملت (الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة)، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 858 مواطنًا، وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما قدمت القافلة خدمات تشخيصية متكاملة، تضمنت إجراء 60 تحليل دم، و281 تحليل طفيليات، و9 أشعة عادية، و42 حالة موجات فوق صوتية، إلى جانب تحويل 3 مرضى لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وإعداد التقارير الطبية اللازمة.

وفي جانب التوعية الصحية، نظمت القافلة ندوات تثقيفية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها متابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، والاستخدام الرشيد للأدوية، إلى جانب التوعية بالإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.

كما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن مرضي الضغط والسكر لعدد 210 مواطنين، ليصل إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية التي قدمتها القافلة إلى 2839 خدمة، بما يعكس استمرار جهود مديرية الصحة في تعزيز وصول الخدمات الصحية المجانية للمواطنين بمختلف قرى المحافظة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.