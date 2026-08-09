طالب ينتحل صفة مهندس وينضم للجنة مزاولة المهنة والنقابة تصدر بيان

فى واقعة غريبة لشخص ينتحل صفه مهندس ببنى سويف، وإشتراكه فى لجنه مزاوله المهنه بالنقابه، كما تواجد مع وفد نقابه المهندسين ببنى سويف الرسمي لتهنئة النقيب العام عقب فوزه فى الانتخابات، كما قام المنتحل بإفتتاح مكتب للاستشارات الهندسيه وقام نقيب بنى سويف بحضور الافتتاح هو وأعضاء مجلس النقابه، كما أن المهندس المنتحل شريك لعضو مجلس النقابه ببنى سويف فى مكتب استشارات هندسية.

وعقب توصل نقابة المهندسين ببنى سويف لهذه المعلومات، أصدرت بيانا حول المنتحل وممارساته، وهذا نص البيان:

(تأكيدا من نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف على حرصها الدائم على إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الحقائق، وصونا لهيبة نقابة مهندسي بني سويف وحماية لحقوق ومكانة أعضائها المقيدين ...

تود النقابة توضيح الآتي:

ــ رصدت الأجهزة والمتابعات التنظيمية بالنقابة تواجد أحد الأشخاص في بعض الفعاليات النقابية الأخيرة مدعياً صفة "مهندس" على خلاف الحقيقة، حيث تبين بالفحص والتدقيق التام بقواعد البيانات عدم قيده مطلقا بجدول نقابة المهندسين، وأنه سبق له حمل بطاقة مدون بها أنه طالب بأحد المعاهد الهندسية وفور الوقوف على هذه الواقعة، باشر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات المؤسسية والقانونية الحازمة للتعامل معها، وأسفر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ المنعقد بتاريخ 8 أغسطس 2026 عن اتخاذ القرارات الآتية:

أولا : ـ تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمراجعة واستيفاء كافة الملابسات التنظيمية التي أحاطت بتواجد هذا الشخص للوقوف على أبعاد الواقعة وتحديد المسئوليات، وتضم لجنة التحقيق السادة المهندسين:

المهندس/ محمد عدنان ، المهندس/ أحمد الشخيبي ، المهندس/ إسلام كمال ، المهندس/ محمد وزير ، المهندس/ محمد سلام، وائل محمود عبد العظيم " المستشار القانوني للنقابة ".

ثانيا: ـ المخاطبة الرسمية لجهات معنيه نَمَا إلى علمنا انه تعامل معها للتحقق من مدى استخدام الشخص المذكور لصفة "مهندس" في أي معاملات رسمية .

ثالثا : تكليف المستشار القانوني للنقابة بتحريك البلاغات الجنائية الفورية أمام النيابة العامة بتهمة انتحال الصفة حال ثبوت ذلك .

رابعا : اعتماد ضوابط وإجراءات تنظيمية وميدانية أكثر إحكاما بشأن التحقق من هوية وصفة المشاركين والمترددين على كافة الفعاليات والأنشطة النقابية مستقبلا، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المحاولات.

خامسا : يظل مجلس إدارة النقابة في حالة انعقاد تام ودائم لحين الانتهاء من كافة التحقيقات وإنجاز كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الواقعة.

ــ وتؤكد نقابة المهندسين ببنى سويف أن انتحال صفة "مهندس" هو جرم يخضع لملاحقة القانون، وأن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية الرادعة لحماية اسم المهنة ومكانة أعضائها، وإعمال مقتضيات الشفافية وسيادة القانون.