ياسر محمد أنس يتسلم مهام عمله مديرًا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج

تسلّم الأستاذ ياسر محمد أنس، مهام عمله مديرًا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الأحد، حيث بدأ مباشرة مهام عمله، مؤكدًا اعتزازه بثقة القيادة التعليمية، وسعادته بالعمل في محافظة سوهاج، بما تمتلكه من تاريخ عريق ومكانة متميزة، وما يضمه مجتمعها التعليمي من كوادر وخبرات قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وفور توليه مهام منصبه، وجّه وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير للسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ثقته الغالية وإسناد مهمة قيادة مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إليه، مؤكدًا حرصه على العمل وفق رؤية الوزارة وتنفيذ توجيهات الوزير، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، ودعم المعلمين والعاملين، وتحقيق الانضباط والتميز داخل المؤسسات التعليمية.

كما أعرب وكيل الوزارة عن تقديره للواء طارق راشد، محافظ سوهاج، مؤكدًا سعادته بالعمل تحت قيادته ودعمه، وأهمية التعاون والتكامل بين مديرية التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز جودة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق أفضل النتائج لصالح أبناء المحافظة.

ووجّه وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير للقيادات التعليمية السابقة التي أسهمت بجهودها في دعم وتطوير منظومة التعليم بسوهاج، مؤكدًا حرصه على البناء على ما تحقق من إنجازات، واستكمال مسيرة العمل والتطوير، بما يحقق أهداف الوزارة ويلبي تطلعات أبناء المحافظة.

وشدد ياسر أنس على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع قطاعات المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود، والالتزام والجدية في الأداء، ووضع مصلحة الطالب والعملية التعليمية في مقدمة الأولويات.

كما أكد وكيل الوزارة حرصه على دعم الكوادر التعليمية والإدارية، والاستفادة من الخبرات المتميزة، وتفعيل المتابعة الميدانية المستمرة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته.

جدير بالذكر أن ياسر أنس تدرج في عدد من المناصب التعليمية والقيادية، حيث تولى منصب وكيل إدارة مصر القديمة التعليمية، ثم مدير عام إدارات غرب القاهرة ومصر القديمة وحلوان والسيدة زينب التعليمية، ومدير عام التعليم العام بمحافظة القاهرة، ثم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قبل صدور قرار توليه مهام مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

ويأتي تولي ياسر أنس مهام قيادة مديرية التربية والتعليم بسوهاج، امتدادًا لمسيرة مهنية في العمل التعليمي والإداري والقيادي، بما يدعم جهود تطوير منظومة التعليم بالمحافظة، وتعزيز العمل المؤسسي، وتحقيق المزيد من التميز والإنجاز لصالح الطلاب والمعلمين والعاملين وأبناء محافظة سوهاج.