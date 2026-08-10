وكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية يعقدان اجتماعا موسعاً مع مديري الإدارات لاستعراض سياسات العمل خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بـ سوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، اجتماعًا موسعًا بحضور مديري العموم ومديري الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، وذلك لاستعراض ومناقشة أهم ملامح وسياسات العمل خلال الفترة المقبلة.



وفي مستهل الاجتماع، وجّه الدكتور أحمد رفعت خالص الشكر والتقدير للدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتورة سمر عبداللطيف، وكيل المديرية السابق، تقديرًا لما بذلاه من جهود واضحة ومتميزة خلال فترة عملهما بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسيرة العمل والبناء على ما تحقق من جهود وإنجازات، بما يحقق صالح المرضى والمواطنين.



وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المريض هو محور الإهتمام الأول، وأن تقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن هو الهدف الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار والتنسيق والتواصل المستمر بين مختلف الإدارات، بما يضمن انتظام سير العمل ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، أن تطوير الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، مع المتابعة المستمرة لجودة الأداء، تأتي في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الإدارات لتحقيق أفضل النتائج.

وتناول الاجتماع استعراض عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالعمل داخل المديرية، ومناقشة أهم التحديات وآليات التعامل معها، إلى جانب وضع ملامح خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة سوهاج