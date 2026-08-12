الأرصاد تزف بشرى للمصريين.. انخفاض الحرارة يبدأ بداية الأسبوع المقبل

تشهد البلاد اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وسط أجواء شديدة الحرارة والرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل.

ذروة الموجة الحارة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تمر حاليًا بذروة الارتفاع في درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة في الظل على القاهرة الكبرى تقترب من 40 درجة مئوية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يمثل عاملًا أساسيًا في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، حيث تراوحت نسب الرطوبة بين 90% و95%، وهو ما يجعل الأجواء أكثر صعوبة، خاصة خلال ساعات النهار وفترات التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وتزداد حدة الأجواء الحارة في محافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 44 و45 درجة مئوية في عدد من المناطق.

بشرى بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل

ومن أبرز الأخبار التي كشفت عنها الأرصاد، توقع استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بصورة تدريجية مع بداية الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يؤدي هذا الانخفاض إلى تحسن نسبي في الأجواء، لتتحول حالة الطقس إلى أجواء صيفية أكثر اعتدالًا مقارنة بذروة الموجة الحالية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بنسب متفاوتة.

وتعد هذه التوقعات بمثابة انفراجة للمواطنين بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة والإحساس الشديد بالحرارة، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق جنوب البلاد.

طقس الأربعاء في مصر

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة على الإحساس بدرجات الحرارة.

كما تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

نشاط للرياح وأتربة في بعض المناطق

وأشارت التوقعات إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الشرقية، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتسجل القاهرة 40 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة، وتسجل العاصمة الإدارية الجديدة 39 درجة للعظمى و41 للمحسوسة.

وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 41 درجة في كل من المنيا وأسيوط، بينما تسجل سوهاج 42 درجة، وقنا والأقصر 43 درجة، وتصل إلى 44 درجة في أسوان، مع درجة حرارة محسوسة تصل إلى 45 درجة.

وعلى السواحل الشمالية، تسجل الإسكندرية 33 درجة للعظمى و36 للمحسوسة، بينما تصل العظمى في مطروح إلى 31 درجة، والعلمين إلى 32 درجة.

وفي مدن البحر الأحمر، تسجل شرم الشيخ 41 درجة للعظمى و43 للمحسوسة، بينما تصل العظمى في الغردقة إلى 39 درجة، ومرسى علم إلى 39 درجة، وشلاتين إلى 41 درجة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 و1.75 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

نصائح للمواطنين خلال ذروة الحرارة

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، خاصة في ساعات الظهيرة، مع الحرص على تناول كميات كافية من المياه والسوائل.

كما يفضل ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، والقيادة بحذر خلال فترات تكون الشبورة المائية، خصوصًا على الطرق السريعة والمناطق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية.

وبحسب توقعات الأرصاد، فإن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل يمثل أبرز مؤشرات تحسن حالة الطقس بعد ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا.