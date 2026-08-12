حج القرعة 2027.. بدء التقديم اليوم الأربعاء وموعد انتهاء التسجيل والتكاليف

بدأت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، استقبال طلبات التقدم إلى حج القرعة 2027، أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج وزيارة الأراضي المقدسة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي أعلنتها الوزارة.

ويستمر استقبال طلبات التقديم لمدة 16 يومًا، وسط اهتمام من المواطنين بمعرفة طرق التسجيل، وموعد غلق باب التقديم، بالإضافة إلى قيمة الدفعة المقدمة وتفاصيل سداد باقي تكاليف رحلة الحج.

موعد التقديم في حج القرعة 2027

أعلنت وزارة الداخلية بدء استقبال طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، على أن يستمر التقديم حتى الخميس 27 أغسطس 2026.

وبالتالي، أمام الراغبين في دخول قرعة الحج فرصة للتقدم خلال المدة المحددة، مع ضرورة استيفاء الشروط والبيانات المطلوبة، والتأكد من سريان بطاقة الرقم القومي.

طرق التقديم في حج القرعة 2027

حددت وزارة الداخلية عدة طرق يمكن للمواطنين من خلالها تقديم طلبات حج القرعة 2027، بهدف إتاحة التسجيل بأكثر من وسيلة أمام الراغبين في أداء المناسك.

وتشمل طرق التقديم ما يلي:

التوجه إلى أي مركز أو قسم شرطة على مستوى الجمهورية، دون التقيد بمحل الإقامة.

التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لبوابة وزارة الداخلية.

الاتصال بمركز تلقي طلبات الحج على الرقم 27983000 (02).

وأكدت الوزارة ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم سارية، مع إدراج طلب التقديم ضمن الحصة المخصصة للمحافظة المقيد بها محل إقامة المتقدم.

خطوات التقديم الإلكتروني لحج القرعة

ويستطيع المواطن الراغب في التقديم إلكترونيًا الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية، ثم اتباع الإجراءات المخصصة لتسجيل طلب حج القرعة.

ويجب على المتقدم إدخال بياناته بدقة، والتأكد من صحة المعلومات المقدمة قبل إتمام الطلب، خاصة البيانات الشخصية ورقم بطاقة الرقم القومي، حتى لا تحدث مشكلات أثناء مراحل فحص الطلبات وإجراء القرعة.

تكاليف حج القرعة 2027

وأوضحت وزارة الداخلية أن تكاليف حج القرعة 2027 تتضمن سداد دفعة مالية مقدمة قدرها 80 ألف جنيه للفائزين في القرعة.

ويتم سداد الدفعة المقدمة خلال مدة تصل إلى 12 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القرعة، على أن يتم تحديد موعد استكمال باقي تكاليف الحج بعد احتساب القيمة النهائية للتكلفة.

كما يتحمل الفائز قيمة تذكرة الطيران وفقًا للضوابط والقيم المالية التي تحددها شركة مصر للطيران، باعتبارها الناقل الوطني.

أماكن سداد تكاليف حج القرعة

يمكن سداد تكاليف حج القرعة من خلال فروع عدد من البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتشمل جهات السداد:

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

بنك القاهرة.

مكاتب البريد المصري.

ويتم السداد على حساب المدفوعات الحكومية المخصص لـ«مدفوعات أو مصاريف قرعة الحج».

ضوابط سداد تكاليف الحج

وأوضحت وزارة الداخلية أن السداد يكون لكل فائز على حدة، باستثناء المرافقين الوجوبيين لمقدم الطلب، حيث يتم السداد لهما معًا، وفق الضوابط المعلنة وبموجب بطاقتي الرقم القومي الساريتين.

كما يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أي تكاليف إضافية قد تفرضها السلطات السعودية على مسار الحج الإلكتروني السعودي، وفقًا لما يتم إقراره من الجهات المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم موسم حج القرعة 2027 وتحديد آليات التقديم والسداد أمام المواطنين الراغبين في أداء الفريضة، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة للتسجيل.

وبدءًا من اليوم الأربعاء، أصبح بإمكان الراغبين في دخول قرعة الحج التقدم بالطلب عبر الطرق التي حددتها وزارة الداخلية، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 27 أغسطس 2026.