حملات مكثفة للنظافة ورفع 308 إشغال واسترداد أراضي الدولة بمراكز بنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والتصدي للتعديات ومخالفات البناء، ومتابعة ملفات التصالح والمرافق والخدمات الأساسية، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الأراضي وتعزيز الانضباط وتحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات.

ففي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمد بكري جهودها الميدانية، حيث نفذت حملة مكبرة لرفع المخلفات بعدد من شوارع المدينة شملت شارع بورسعيد وشارع الجمهورية وشارع رجائي وشارع صلاح سالم وشارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع حلمي الملط وشارع حاتم رشدي وشارع الروضة، كما قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب الأشجار بحديقة ميدان مولد النبي، فيما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية ورفع أطنان من القمامة والمخلفات من محيط مركز الشباب ومدخل قرية حاجر بني سليمان، وقرى بلفيا والدوالطة والحكامنة وبني رضوان وبني حمد ومدخل تزمنت وبجوار الفصل الواحد بالدويه ومصنع البلاستيك وأمام قصلة ومساكن محيي الدين، كما نفذت الوحدة حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن رفع 308 إشغالات متنوعة بشوارع المدينة، وتم إصلاح كسر بماسورة مياه بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز، إلى جانب إزالة واسترداد حالتي تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقرية سنور وإزالة حالة تعدٍ بالبناء على مساحة بقرية باروط، وصيانة الأعمدة الكهربائية بالقرية.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع اللواء أسامة يونس رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي، خاصة ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقى عددًا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، مؤكدًا ضرورة تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات وفقًا للقانون، كما شملت جولته المرور على إدارات ديوان الوحدة المحلية، ومنها المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والشؤون القانونية، بالتوازي مع تنفيذ حملة نظافة موسعة بعدد من شوارع المدينة، أسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، حيث تم توريد 80 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن تحرير عدد من الإنذارات بشأن مخالفات بيئية وإشغالات الطرق.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ شوقي هاشم رئيس المركز جهودها في ملفات النظافة والتجميل ومواجهة التعديات، حيث نفذت حملة نظافة بالمدينة شملت شارع جمال عبد الناصر وشارع بورسعيد وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق ومنطقة غرب البلد ومنطقة الجامع الكبير، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم عقد اجتماع بحضور النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى الدمرداش والأستاذ محمد عثمان نائبي رئيس المركز، والمهندس عاطف مجدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة عدد من المشكلات وسبل التعامل معها، وفي مقدمتها مشكلة الصرف الصحي بقرية الزيتون.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع العميد أحمد علاء رئيس المركز أعمال النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية، شملت شارع التحرير وشارع جرجس عبد الشهيد وشارع قشلاق البلدية وشارع أبو سيف وميدان الصاغة وشارع السينما القديمة وشارع مسجد العكايشة وشارع خورشيد وشارع خلاف وشارع وهبة وشارع بنك مصر وشارع المسجد الكبير ومحيط إدارة الأوقاف وشارع رشدي، مع تفريغ الحاويات الثابتة، حيث تم توريد أكثر من 50 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، كما تضمنت الأعمال تهذيب الأشجار بشوارع المدينة الرئيسية والفروع، إلى جانب لقاء المواطنين والاستماع إلى طلباتهم وتوجيههم بالإجراءات المطلوبة، وفي أعمال القرى نفذت الوحدة المحلية بطنسا حملة نظافة ورفع تراكمات بطريق طراد النيل أمام عزبة أبو عدس وحتى قرية بني محمد وبني عوض وطريق العوامة بالنوابعة، كما شهدت قرية هلية أعمال نظافة بمدخل قرية نزلة المشارقة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصل الجهاز التنفيذي برئاسة الأستاذ أحمد توفيق رئيس المركز جهوده للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط، حيث تمت متابعة سير العمل بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي لسرعة إنجاز المهام المتعلقة بملف التصالح، كما تمت متابعة محطات الرفع الخاصة بقرى شباب الخريجين بالظهير الصحراوي، وفي ملف مواجهة التعديات تمت متابعة إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية في المهد بعزبة منصور لطيف التابعة لقرية شاويش بوحدة النويرة حيث تمت الإزالة بحضور جهة الولاية وتنظيم القرية وتحت إشراف رئيس الوحدة المحلية لقرية النويرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب جهة الولاية، بالتزامن مع استمرار الوحدات المحلية القروية في أعمال تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وصيانة كشافات الإنارة وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة وترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد.