أسعار حلاوة المولد النبوي 2026..تبدأ من 125 جنيهًا وتصل إلى 2000 جنيه

تزايدت معدلات البحث عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2026، بالتزامن مع اقتراب ذكرى المولد الشريف، وبدء استعدادات المواطنين لشراء أنواع الحلوى المختلفة التي تعد من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة في مصر.

وتتنوع أسعار حلاوة المولد بين المحال ومنافذ البيع المختلفة، وفقًا لنوع الحلوى ووزن العبوة وجودة المكونات المستخدمة في تصنيعها، فضلًا عن كمية المكسرات الموجودة داخل العلبة، خاصة الفستق والبندق والكاجو واللوز.

وتبدأ بعض العبوات الاقتصادية من نحو 125 جنيهًا، بينما يمكن أن تصل أسعار بعض التشكيلات الفاخرة إلى نحو 2000 جنيه، لتوفر الأسواق خيارات متعددة تناسب مختلف الميزانيات والاحتياجات.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2026

وتختلف أسعار أصناف حلوى المولد من مكان إلى آخر، كما تتباين وفقًا للأوزان والمكونات، وتتيح بعض محال الحلويات للمستهلك اختيار محتويات العلبة بنفسه، بما يتناسب مع الميزانية والأصناف المفضلة.

وجاءت أسعار عدد من أصناف حلاوة المولد المتداولة على النحو التالي:

الباكت الفستقية الكبير: 170 جنيهًا .

. الباكت البندقية الكبير: 140 جنيهًا .

. الكاجو: 110 جنيهات .

. اللوزية: 90 جنيهًا .

. علف الفول الكبير: 50 جنيهًا .

. علف السمسم: 45 جنيهًا .

. علف الحمص: 40 جنيهًا .

. ملبن حبل عين الجمل «ربع»: 90 جنيهًا .

. ملبن رش المكسرات الكبير: 55 جنيهًا .

. ملبن الجيلي والسادة: 35 جنيهًا .

. قشطة نوتيلا: 65 جنيهًا .

. قشطة لوتس: 60 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد في حلو الشام 2026

وتتفاوت أسعار علب حلاوة المولد في حلو الشام بحسب حجم العبوة ومحتوياتها، حيث تبدأ أسعار العلبة المشكلة الاقتصادية، التي يبلغ وزنها نحو كيلو جرام واحد، من 150 جنيهًا.

أما العلبة المتوسطة التي يصل وزنها إلى 2 كيلو جرام، فتتراوح أسعارها بين 300 و350 جنيهًا، بينما يصل سعر العلبة الفاخرة التي تزن 2 كيلو جرام وتضم تشكيلة من المكسرات إلى نحو 450 جنيهًا.

وتصل أسعار العلب الكبيرة التي يبلغ وزنها 3 كيلو جرامات وتحتوي على مجموعة متنوعة من المكسرات الفاخرة إلى نحو 650 جنيهًا، وفقًا للتشكيلة والمكونات.

أسعار حلاوة المولد في إيتوال 2026

وتطرح إيتوال عددًا من علب حلوى المولد بأحجام وتشكيلات مختلفة، وتبدأ الأسعار من علبة «برايم» التي تضم 10 قطع بسعر 125 جنيهًا.

ويبلغ سعر علبة «برايم» التي تحتوي على 18 قطعة نحو 250 جنيهًا، بينما تسجل العبوة التي تضم 27 قطعة نحو 430 جنيهًا.

أما علبة «برايم» التي تحتوي على 36 قطعة، فيصل سعرها إلى نحو 625 جنيهًا، في حين يبلغ سعر أكبر عبوة، التي تضم 48 قطعة، نحو 790 جنيهًا.

لماذا تختلف أسعار حلاوة المولد؟

ويرجع تفاوت أسعار حلاوة المولد بين المحال والعلامات التجارية إلى مجموعة من العوامل، أبرزها نوع الحلوى ووزن العبوة وجودة المكونات المستخدمة في التصنيع.

كما تلعب المكسرات دورًا رئيسيًا في تحديد السعر، إذ ترتفع تكلفة التشكيلات التي تحتوي على كميات أكبر من الفستق والبندق والكاجو واللوز مقارنة بالأصناف التقليدية والعبوات الاقتصادية.

وتختلف الأسعار أيضًا بحسب طريقة تقديم الحلوى، وتصميم العبوة، وعدد القطع الموجودة بها، إلى جانب إمكانية اختيار المستهلك للأصناف التي يرغب في وضعها داخل العلبة لدى بعض منافذ البيع.

نصائح عند شراء حلاوة المولد

ومع زيادة الإقبال على شراء حلوى المولد، ينصح المستهلكون بمقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ قبل الشراء، والتأكد من سلامة العبوة وجودة المنتجات ومصدرها، فضلًا عن مراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية.

كما يفضل اختيار الكميات التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية، خاصة أن بعض العلب الفاخرة ترتفع أسعارها بشكل ملحوظ نتيجة احتوائها على كميات كبيرة من المكسرات أو أصناف ذات تكلفة مرتفعة.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا في شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع 12 ربيع الأول، وفق ما يرتبط بتحديد بداية الشهر الهجري وإعلان الجهات المختصة.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن الجمعة 14 أغسطس 2026 هي أول أيام شهر ربيع الأول 1448 هجريًا، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الأربعاء 12 أغسطس، ليكون الخميس 13 أغسطس هو المتمم لشهر صفر.

وبناءً على ذلك، يوافق 12 ربيع الأول يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، وهو موعد ذكرى المولد النبوي الشريف وفق بداية الشهر التي أعلنتها دار الإفتاء.

ويترقب المواطنون كذلك الإعلان الرسمي عن موعد الإجازة الخاصة بالمولد النبوي، باعتبارها من الإجازات الرسمية في مصر، مع إمكانية ترحيلها إلى نهاية الأسبوع وفق القرار الحكومي.

حلاوة المولد.. عادة مرتبطة بالاحتفال

وتظل حلاوة المولد من أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر، حيث يحرص كثير من الأسر على شراء العلب المشكلة والأصناف التقليدية مثل الملبن والفولية والحمصية والسمسمية، إلى جانب التشكيلات الحديثة التي تضم أنواعًا مختلفة من المكسرات والحشوات.

ومع اختلاف الأسعار وتعدد الخيارات المطروحة في الأسواق، أصبحت مقارنة أسعار حلاوة المولد 2026 قبل الشراء خطوة مهمة أمام المستهلك لاختيار العبوة المناسبة من حيث الوزن والمكونات والسعر، بما يحقق التوازن بين الاحتفال بالمناسبة والقدرة الشرائية للأسرة.