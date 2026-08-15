تنسيق الجامعات 2026..221 ألف طالب يسجلون رغبات المرحلة الثانية وموعد غلق الموقع

يواصل طلاب الثانوية العامة 2026 تسجيل رغباتهم ضمن أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وسط متابعة مستمرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أعلنت تسجيل نحو 221 ألف طالب وطالبة لرغباتهم حتى اليوم السبت.

وتزداد عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2026، ورابط موقع التنسيق الإلكتروني، إلى جانب الخطوات التي يجب اتباعها عند تسجيل الرغبات أو تعديلها قبل غلق باب التسجيل رسميًا.

موعد غلق تنسيق المرحلة الثانية 2026

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية مستمر حتى الساعة السابعة مساء غد الأحد 16 أغسطس 2026، وهو الموعد المحدد رسميًا لإغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب هذه المرحلة.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم تأجيل تسجيل الرغبات إلى الساعات الأخيرة، حتى يتمكن الطلاب من مراجعة بياناتهم وترتيب رغباتهم بالشكل المناسب قبل انتهاء المهلة المحددة.

221 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بلغ 221 ألف طالب وطالبة حتى اليوم.

ويأتي ذلك في إطار استمرار أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد، مع إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر مكتب التنسيق.

وكانت المرحلة الثانية قد بدأت وفق الحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، وتشمل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، بحسب نتائج الثانوية العامة والقواعد المنظمة للتنسيق.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

يمكن لطلاب المرحلة الثانية الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات أو تعديلها على مدار الساعة خلال فترة التسجيل، وذلك من خلال الموقع الرسمي للتنسيق.

ويُتاح للطالب إجراء تعديلات على قائمة الرغبات المسجلة أكثر من مرة طوال الفترة المحددة، على أن يتم اعتماد آخر تعديل قام الطالب بحفظه على الموقع قبل غلق باب التسجيل رسميًا.

وتنصح وزارة التعليم العالي الطلاب بضرورة التأكد من حفظ الرغبات بعد ترتيبها، ومراجعتها بشكل دقيق قبل مغادرة الموقع، لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على عملية الترشيح.

معامل الجامعات تقدم الدعم للطلاب

وفي إطار مساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق، تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية استقبال الطلاب الراغبين في الحصول على الدعم الفني أثناء تسجيل رغباتهم.

وتعمل معامل التنسيق يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، حيث توفر للطلاب خدمات تسجيل الرغبات والمساعدة في ترتيبها مجانًا، إلى جانب الرد على الاستفسارات المتعلقة بعملية التسجيل والقواعد المنظمة لها.

وتأتي هذه الخدمات بهدف تسهيل إجراءات التنسيق أمام الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا بالنسبة للطلاب الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع الموقع الإلكتروني أو يحتاجون إلى مساعدة في تسجيل الرغبات.

التعليم العالي تحذر من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب المرحلة الثانية إلى سرعة الانتهاء من تسجيل الرغبات وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة من الموعد المحدد، مع ضرورة مراجعة ترتيب الكليات والتخصصات قبل اعتماد القائمة النهائية.

كما شددت الوزارة على أهمية حصول الطلاب وأولياء الأمور على المعلومات الخاصة بالتنسيق من المصادر الرسمية فقط، لتجنب الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ماذا بعد انتهاء المرحلة الثانية؟

وبعد انتهاء فترة تسجيل رغبات المرحلة الثانية وإغلاق موقع التنسيق في الموعد المحدد، تبدأ الجهات المختصة في مراجعة بيانات الطلاب وترتيب الرغبات وفقًا للقواعد المعمول بها، تمهيدًا لإعلان نتيجة التنسيق.

ويترقب الطلاب أيضًا المراحل التالية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وعلى رأسها تقليل الاغتراب، ثم المرحلة الثالثة وفق الجدول الزمني الذي تعلنه وزارة التعليم العالي، وذلك بالتزامن مع استكمال الإجراءات المرتبطة بطلاب الثانوية العامة.

وتواصل وزارة التعليم العالي متابعة أعمال التنسيق للعام الجامعي 2026/2027، مع توفير الأدلة الإرشادية والمعلومات التي تساعد الطلاب على إتمام عملية تسجيل الرغبات بصورة صحيحة، وصولًا إلى إعلان النتائج وترشيح كل طالب وفقًا لمجموعه وقواعد التوزيع الجغرافي ورغباته والأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد.