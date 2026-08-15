موعد أذان العصر اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات

يبحث المواطنون عن موعد أذان العصر اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في مختلف المحافظات المصرية، بالتزامن مع حرص المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة وأداء الفروض في أوقاتها المحددة.

ويختلف موعد صلاة العصر من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة، ولذلك تختلف دقائق الأذان بين القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان وغيرها من المحافظات.

وفيما يلي نستعرض موعد أذان العصر اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في عدد من المدن المصرية، إلى جانب باقي مواقيت الصلاة.

موعد أذان العصر اليوم في القاهرة

يأتي موعد أذان العصر اليوم السبت في القاهرة في تمام الساعة 4:36 مساءً، وفقًا لمواقيت الصلاة المعلنة لليوم.

وتكون باقي مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم كالتالي:

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:36 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:00 مساءً.

موعد أذان العصر في الجيزة

أما عن موعد أذان العصر اليوم في الجيزة، فمن المقرر أن يكون في تمام الساعة 4:38 مساءً.

وتأتي مواقيت الصلاة في الجيزة اليوم على النحو التالي:

أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

أذان الظهر: 1:01 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:38 مساءً.

أذان العشاء: 9:02 مساءً.

موعد أذان العصر اليوم في الإسكندرية

وبالنسبة إلى موعد أذان العصر اليوم في الإسكندرية، يحين وقت الصلاة في تمام الساعة 4:43 مساءً.

وتشمل مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 4:51 صباحًا.

أذان الظهر: 1:05 مساءً.

أذان العصر: 4:43 مساءً.

أذان المغرب: 7:43 مساءً.

أذان العشاء: 9:08 مساءً.

موعد أذان العصر في الأقصر

وفي محافظة الأقصر، يحين موعد أذان العصر اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في تمام الساعة 4:24 مساءً.

وتأتي باقي مواقيت الصلاة في الأقصر كالتالي:

أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 ظهرًا.

أذان العصر: 4:24 مساءً.

أذان المغرب: 7:25 مساءً.

أذان العشاء: 8:44 مساءً.

موعد أذان العصر اليوم في أسوان

أما في أسوان، فيكون موعد أذان العصر اليوم في تمام الساعة 4:56 مساءً.

وتشمل مواقيت الصلاة في أسوان:

أذان الفجر: 5:27 صباحًا.

أذان الظهر: 1:29 مساءً.

أذان العصر: 4:56 مساءً.

أذان المغرب: 7:58 مساءً.

أذان العشاء: 9:16 مساءً.

أهمية معرفة موعد أذان العصر

ويحرص المسلمون على متابعة موعد أذان العصر اليوم بشكل يومي، باعتبارها إحدى الصلوات الخمس المفروضة، خاصة مع اختلاف مواعيد الأذان من مدينة إلى أخرى.

وتوضح بيانات هيئة المساحة أن فروق التوقيت بين المدن المصرية ترتبط بالموقع الجغرافي لكل مدينة، وهو ما يؤدي إلى اختلاف مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

لذلك يُفضل عند البحث عن موعد صلاة العصر اليوم التأكد من المواقيت الخاصة بالمدينة التي يقيم فيها الشخص، وعدم الاعتماد على توقيت مدينة أخرى.

مواعيد صلاة العصر اليوم في أبرز المحافظات

وبشكل مختصر، يأتي موعد أذان العصر اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في المدن المذكورة كالتالي:

القاهرة: 4:36 مساءً.

4:36 مساءً. الجيزة: 4:38 مساءً.

4:38 مساءً. الإسكندرية: 4:43 مساءً.

4:43 مساءً. الأقصر: 4:24 مساءً.

4:24 مساءً. أسوان: 4:56 مساءً.

وتظل مواقيت الصلاة عرضة للتغير يومًا بعد يوم وفق الحسابات الفلكية، لذلك يفضل متابعة المواقيت المعلنة للمدينة بشكل مستمر لمعرفة موعد أذان العصر وباقي الصلوات الخمس بدقة.