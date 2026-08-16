من الغربة إلى جريمة مروعة في سوهاج.. اعترافات متهم بقـ.ـتل زوجته وشابين تكشف تفاصيل صادمة

تحولت حياة أسرة في منطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج إلى مأساة، بعدما انتهت خلافات زوجية، بحسب رواية المتهم أمام جهات التحقيق، إلى واقعة دامية راح ضحيتها زوجته وشابان آخران. وكشفت التحقيقات، وفق ما ورد في أقوال المتهم، عن تفاصيل مثيرة بشأن ملابسات الجريمة والدافع الذي قال إنه دفعه إلى العودة من ليبيا وارتكاب الواقعة.

وتأتي هذه التفاصيل في إطار ما أدلى به المتهم أمام النيابة العامة، بينما تواصل جهات التحقيق فحص الأدلة والتحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات الجنائية.

البداية.. زوج يعمل في ليبيا بحثًا عن لقمة العيش

بحسب أقوال المتهم، بدأت القصة عندما كان يعمل خارج مصر، وتحديدًا في ليبيا، من أجل توفير نفقات أسرته. وقال خلال التحقيقات إنه كان يعيش بعيدًا عن زوجته وأسرته بحثًا عن مصدر دخل يساعده على تلبية احتياجات منزله.

وأضاف، بحسب روايته، أنه فوجئ أثناء وجوده في الخارج بمقاطع فيديو لزوجته برفقة شخصين، وهو ما تسبب في صدمة له ودفعه إلى اتخاذ قرار بقطع فترة عمله والعودة إلى مصر بشكل عاجل.

وقال المتهم في التحقيقات، وفق ما نُسب إليه: «أنا متغرب ومتبهدل عشان أصرف على بيتي»، موضحًا أن ما شاهده كان بداية سلسلة من الأحداث انتهت بالجريمة.

علاقة داخل العقار.. والمتهم يكشف روايته

ووفقًا لأقوال المتهم، علم بوجود علاقة بين زوجته وأحد الأشخاص الذين كانوا يقيمون في العقار نفسه، مشيرًا إلى أن الأمر بدأ من خلال الجيرة والتعامل بين الطرفين.

وادعى المتهم أن الشخص المذكور قام بتصوير زوجته خلال العلاقة، ثم استخدم تلك المقاطع للضغط عليها وتهديدها بنشرها وفضحها، بحسب روايته أمام جهات التحقيق.

وأشار إلى أن التهديدات، وفق أقواله، تضمنت مطالبات بمقابل مالي وطلبات أخرى، مدعيًا أن زوجته وافقت على بعض الأمور خشية انتشار المقاطع المصورة.

مقاطع فيديو أشعلت غضب الزوج

قال المتهم إن المفاجأة الأكبر جاءت أثناء وجوده في ليبيا، عندما تلقى مقاطع فيديو تظهر زوجته برفقة المجني عليهما، وهو ما تسبب، بحسب روايته، في غضبه الشديد ودفعه إلى إنهاء عمله والعودة إلى مصر.

وبعد عودته، توجه المتهم إلى الشخص الذي اتهمه بوجود علاقة مع زوجته، ووقعت بينهما مشادة تطورت إلى اعتداء، بحسب ما ورد في أقواله.

وتقول رواية المتهم إنه لم يتوقف عند ذلك، بل توجه بعدها إلى مسكنه، حيث اعتدى على زوجته باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها.

الجريمة امتدت إلى شخص ثالث

لم تنته الواقعة عند مقتل الزوجة، إذ أقر المتهم، بحسب ما ورد في التحقيقات، بأنه توجه بعد ذلك إلى صديق المجني عليه، واعتدى عليه بعدة طعنات أسفرت عن وفاته هو الآخر.

وبذلك، أصبحت الواقعة تضم ثلاث ضحايا، بينهم الزوجة والشابان، في جريمة هزت منطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج وأثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

ضبط المتهم وشقيقه في سوهاج

وعقب وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم، كما ألقت القبض على شقيقه للاشتباه في وجود صلة له بالواقعة.

وجرى عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة، التي بدأت في استجوابهما والاستماع إلى أقوال الشهود، إلى جانب فحص التحريات والأدلة المرتبطة بالحادث.

التحقيقات تحسم حقيقة الرواية

ولا تزال جهات التحقيق تواصل إجراءاتها للكشف الكامل عن ملابسات الواقعة، وتحديد الدافع الحقيقي للجريمة، ومدى صحة ما ورد في أقوال المتهم، فضلًا عن تحديد دور كل شخص في الأحداث.

كما يجري فحص الأدلة والتحريات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب الاستماع إلى الشهود، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.

وتظل التفاصيل التي أدلى بها المتهم أمام جهات التحقيق رواية منسوبة إليه قيد الفحص والتحقيق، بينما تتولى الجهات المختصة تحديد المسؤوليات الجنائية النهائية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.