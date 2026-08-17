بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول.. حظر البيع خارج الفروع رسميًا

تستعد سوق الاتصالات في مصر لتطبيق مجموعة جديدة من الإجراءات المنظمة لعمليات بيع وتفعيل خطوط المحمول، وذلك في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحد من تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة، وتعزيز حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدام أرقام الهواتف المحمولة.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق بصمة الوجه عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة، إلى جانب قصر عمليات البيع والتفعيل على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مع تشديد الرقابة على الموزعين ومنافذ البيع غير الرسمية.

بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول

كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء تطبيق نظام بصمة الوجه كشرط أساسي للتعاقد وتفعيل أي خط محمول جديد، اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي الإجراء الجديد بهدف التأكد من هوية الشخص الذي يتعاقد على الخط، ومنع استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط محمول دون علم أصحابها.

ومن المتوقع أن يسهم الاعتماد على التحقق البيومتري في الحد من عمليات تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، فضلًا عن تعزيز قدرة الجهات المختصة على تحديد صاحب الخط المستخدم عند وقوع مخالفات.

حظر بيع خطوط المحمول خارج الفروع

وبالتزامن مع تطبيق بصمة الوجه، أعلن رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حظر بيع أو تفعيل خطوط المحمول عن طريق الموزعين المعتمدين أو المناديب، على أن تقتصر عملية البيع والتفعيل على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.

ويستهدف القرار إحكام عملية التحقق من هوية العميل خلال شراء الخط وتفعيله، خاصة في ظل الشكاوى المتعلقة بتسجيل بعض الخطوط باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم.

وشدد أحمد بدوي على أن بيع خطوط المحمول على الأرصفة أو من خلال المنافذ غير المعتمدة أصبح مخالفًا للضوابط الجديدة، مؤكدًا أن المخالفات ستواجه بالإجراءات والعقوبات القانونية المقررة.

12 مليون مستخدم لخدمة «أرقامي»

وفي سياق متصل، يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التوسع في استخدام خدمة «أرقامي» الموجودة عبر تطبيق «My NTRA»، والتي تتيح للمواطن معرفة أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة باسمه.

وقال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن عدد مستخدمي خدمة «أرقامي» وصل إلى نحو 12 مليون مستخدم.

وأوضح أن 5 ملايين شخص استخدموا الخدمة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس ارتفاع اهتمام المواطنين بمراجعة البيانات المسجلة بأسمائهم والتأكد من عدم وجود خطوط أو محافظ إلكترونية غير معلومة بالنسبة لهم.

ماذا تفعل إذا وجدت خطًا لا يخصك؟

يمكن للمواطن الذي يكتشف وجود رقم محمول مسجل باسمه ولا يخصه تقديم شكوى مباشرة من خلال تطبيق «My NTRA»، دون الحاجة إلى التواصل مع خدمة العملاء.

وبعد تقديم الشكوى، يتوجه صاحبها إلى أحد فروع شركة المحمول للتوقيع على إقرار يفيد بعدم حيازته للخط، والحصول على صورة من الإقرار.

ويتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة الشكوى مع شركة الاتصالات، للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاق الخط المخالف.

وأكد الجهاز أن الإقرار المستخدم في هذه الإجراءات موحد ومعتمد لدى جميع شركات المحمول، كما يمكن الاستناد إلى الشكاوى والمستندات المرتبطة بها في الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.

إجراءات قانونية ضد تزوير البيانات

وتشمل الضوابط الجديدة التعامل بحزم مع وقائع تزوير البيانات أو استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط محمول دون علمهم.

وأكد أحمد بدوي أن الإجراءات القانونية ستطال الشركات أو المناديب الذين يثبت تورطهم في مخالفة القواعد المنظمة لعمليات بيع وتفعيل الخطوط.

ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف القضاء على ظاهرة الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة، وتقليل فرص استغلالها في ارتكاب مخالفات أو جرائم.

تحديد الحائز الفعلي للخط

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن تسجيل الخط باسم شخص معين لا يعني بالضرورة تحميله المسؤولية عن أي مخالفة ترتكب باستخدامه، إذا ثبت من خلال التحريات أن شخصًا آخر هو الحائز الفعلي للخط والمستخدم له.

وأشار إلى أن تحديد المسؤولية القانونية يعتمد على نتائج التحريات والإجراءات التي تثبت حيازة الخط واستخدامه، وهو ما يهدف إلى الوصول إلى المستخدم الفعلي عند وقوع أي مخالفة.

موقف الخطوط القديمة

وبشأن خطوط المحمول القديمة، أوضح أحمد بدوي أن الخط العامل والمسجل بصورة صحيحة باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى تحديث بياناته.

في المقابل، أرسلت شركات المحمول أكثر من 700 ألف رسالة نصية إلى مواطنين يحتاجون إلى تحديث بيانات خطوطهم، مع استمرار عمليات حصر باقي الأرقام التي قد تحتاج إلى مراجعة.

ومن المقرر أن تخضع الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من جانب أشخاص آخرين دون تصحيح موقفها للإجراءات المنظمة، والتي قد تصل إلى حجب الخط وإغلاقه وفقًا للقواعد المعمول بها.

نصيحة مهمة لأصحاب خطوط المحمول

ونصح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين بالدخول إلى تطبيق «My NTRA» واستخدام خدمة «أرقامي» لمراجعة جميع أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم.

وفي حال اكتشاف أي خط غير معروف، يجب التوجه إلى أقرب فرع رسمي لشركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الخط أو تصحيح موقفه.

وتعكس الإجراءات الجديدة توجهًا نحو تشديد قواعد تسجيل خطوط المحمول في مصر، مع الاعتماد بصورة أكبر على وسائل التحقق الحديثة، وفي مقدمتها بصمة الوجه، لضمان ارتباط الخط بالمستخدم الحقيقي وحماية بيانات المواطنين من الاستخدام غير المصرح به.