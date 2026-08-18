احتفالًا بالمولد النبوي.. "الأعلى للشئون الإسلامية" ينظم مجالس حديثية بمسجد الحسين

ينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، مجموعة من المجالس العلمية والحديثية بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار إحياء سنة النبي محمد ﷺ، والتعريف بسيرته الشريفة وشمائله وهديه، إلى جانب إتاحة الفرصة لطلاب العلم ومحبي السنة النبوية للمشاركة في مجالس علمية تتناول كتب الحديث والسيرة.

استئناف قراءة «صحيح البخاري»

وتبدأ أولى فعاليات البرنامج اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، الموافق 5 من ربيع الأول 1448هـ، من خلال استئناف قراءة «صحيح الإمام البخاري».

وأوضح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن جلسات قراءة صحيح البخاري تُعقد يوميًا عقب صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448هـ.

ويأتي تنظيم هذه المجالس ضمن البرنامج العلمي الذي أعده المجلس احتفالًا بالمولد النبوي، بهدف ربط المشاركين بكتب السنة النبوية ومصادرها العلمية، والتعرف على الأحاديث النبوية وما تحمله من معانٍ ودروس.

قراءة «الشمائل المحمدية» بعد العشاء

ويتضمن البرنامج كذلك مجالس لقراءة كتاب «الشمائل المحمدية»، الذي يتناول صفات النبي الكريم ﷺ وأخلاقه وشمائله وهديه.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المجالس عقب صلاة العشاء، بدءًا من يوم الأحد 23 أغسطس 2026، الموافق 10 من ربيع الأول 1448هـ، وتستمر لمدة أربعة أيام، حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 13 من ربيع الأول 1448هـ.

وتستهدف هذه اللقاءات تقديم قراءة علمية للشمائل النبوية، بما يسهم في تعريف المشاركين بجوانب من سيرة الرسول ﷺ وأخلاقه وصفاته، واستحضار ما تحمله سيرته من قيم ودروس.

مجلس ختامي بحضور وزير الأوقاف

ومن المقرر أن تختتم الفعاليات بمجلس علمي ختامي يتضمن ختم قراءة «صحيح الإمام البخاري» وكتاب «الشمائل المحمدية»، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى جانب نخبة من كبار العلماء.

وأكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن موعد المجلس الختامي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، عقب الانتهاء من ترتيباته وتحديد موعد انعقاده.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن اهتمام وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإقامة البرامج العلمية والدعوية التي تستعيد المناسبات الدينية الكبرى من خلال دراسة السنة النبوية والسيرة العطرة، مع التركيز على تقديم محتوى علمي يستفيد منه طلاب العلم والجمهور.

الدعوة عامة للمشاركة

ودعا المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طلاب العلم ومحبي السنة النبوية إلى حضور هذه المجالس العلمية والاستفادة من فعالياتها، مؤكدًا أن المشاركة متاحة للراغبين في التعرف بصورة أعمق على سيرة النبي الكريم ﷺ وشمائله وهديه.

وتقام جميع المجالس الحديثية بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه في القاهرة، كما أن الدعوة عامة أمام الجمهور وطلاب العلم، في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وإحياء سنة النبي ﷺ والتعريف بآدابه وأخلاقه وسيرته.