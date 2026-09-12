دعاء العام الدراسي الجديد 2026.. أدعية للطلاب والمعلمين بالتوفيق والنجاح

يتزامن انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 مع حالة من الاستعداد بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث يسعى الجميع إلى بدء العام الدراسي بروح من التفاؤل والأمل، متمنين أن يكون عامًا مليئًا بالنجاح والتفوق وتحقيق الأهداف.

ومع بداية الدراسة، يحرص كثير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على ترديد دعاء العام الدراسي الجديد، طلبًا للتوفيق والسداد وتيسير أمور الدراسة، والاستعانة بالله خلال رحلة تحصيل العلم، إلى جانب الاجتهاد والمذاكرة والأخذ بالأسباب.

وتتضمن الأدعية المرتبطة ببداية العام الدراسي معاني طلب العلم النافع، وسهولة الفهم والحفظ، والحماية للأبناء والطلاب، فضلًا عن الدعاء للمعلمين بالتوفيق في أداء رسالتهم التعليمية.

دعاء العام الدراسي الجديد للطلاب والمعلمين

يمكن ترديد عدد من الأدعية في بداية العام الدراسي الجديد، ومن بينها الدعاء بأن يكون العام الدراسي فترة خير وبركة، وأن يوفق الله الطلاب والمعلمين، ويجعل المدارس أماكن للعلم والطمأنينة والهداية.

ومن الأدعية:

اللهم اجعل هذا العام الدراسي الجديد عامًا مباركًا، فيه الخير والنجاح، ووفق معلمينا وطلابنا، وانشر في مدارسنا الطمأنينة، واملأها نورًا وعلمًا وهداية.

كما يمكن الدعاء بقول:

اللهم اجعل أول يوم دراسي فاتحة خير وبركة، ووفقنا فيه للفهم والحفظ، وأبعد عنا التوتر والقلق، وافتح لنا أبواب العلم والمعرفة.

دعاء للأبناء بالتوفيق في الدراسة

ومع بداية الدراسة، يزداد حرص أولياء الأمور على الدعاء لأبنائهم بالحفظ والتوفيق والنجاح، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها:

اللهم ربنا ورب كل شيء، أسألك أن تحفظ لي أولادي، وأن تربي لي صغارهم، وأن ترزق القوة لضعيفهم.

يا رب يا أكرم الأكرمين، حافظ لي على أولادي من كل سوء، ووفقهم في عامهم الدراسي الجديد، ويسر لهم طريق العلم والنجاح.

اللهم ارزق أولادي فصاحة الأنبياء، وحفظ الملائكة الحفظة، ووفقهم لما تحبه وترضاه.

كما يمكن الدعاء للأبناء بالعلم والفهم، بقول:

اللهم أكرمهم بأنوار العلم، وسرعة الفهم، وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم، وافتح عليهم أبواب الفهم والمعرفة.

دعاء حفظ الأبناء في العام الدراسي الجديد

ومن الأدعية التي يحرص أولياء الأمور على ترديدها مع بداية الدراسة الدعاء بحفظ الأبناء من كل سوء، وتيسير أمورهم خلال العام الدراسي.

اللهم أنزل عليهم الصحة والعافية، وبارك لهم في سمعهم وبصرهم وبدنهم، واحفظهم من كل سوء ومكروه.

كما يمكن الدعاء:

اللهم إني أستودعك أبنائي في هذا العام الدراسي، فوفقهم وبارك لهم في أوقاتهم، ويسر لهم الخير في دراستهم أينما كانوا، واجعل النجاح والتوفيق حليفهم، وحقق لهم ما يتمنونه من علم وتفوق.

دعاء بداية العام الدراسي للعلم النافع

ومن الأدعية التي تحمل معاني طلب العلم النافع والتوفيق في الدراسة:

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع.

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم أعن ووفق كل أب وأم حريص على تعليم أولاده يا رب العالمين.

كما يُمكن الدعاء:

اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا.

اللهم اهد أولادنا وبناتنا لأحسن الأخلاق يا رب العالمين، وحبب إليهم العلم والنجاح، وارزقهم مستقبلًا طيبًا.

دعاء الدراسة والحفظ والفهم والتوفيق

ومع بداية العام الدراسي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور ترديد أدعية تتعلق بسهولة الدراسة والفهم والحفظ، ومنها:

اللهم اجعل من بداية العام الدراسي الجديد بداية أمل وخير ونجاح لنا جميعًا يا رب العالمين.

اللهم وفق أولادنا لتحصيل العلم النافع، ويسر لهم كل أمر عسير، وافتح لهم أبواب الفهم والمعرفة، وعلمهم من لدنك علمًا نافعًا.

كما يمكن الدعاء بتيسير الرزق والحياة، والتوفيق للمعلمين والمعلمات:

اللهم أوسع علينا وعليهم من الرزق الحلال، وأبعد عنا يا ربنا كل سوء. اللهم جازِ ووفق كل مدرس وكل معلم، وكل مدرسة وكل معلمة بالخير يا رب العالمين، وأوسع علينا وعليهم يا أكرم الأكرمين.

وفي ختام الأدعية يمكن الصلاة على النبي محمد، بقول:

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين.

الدعاء مع الاجتهاد والأخذ بالأسباب

ومع أهمية الدعاء في بداية العام الدراسي الجديد 2026، يظل الاجتهاد والمذاكرة وتنظيم الوقت من أهم الوسائل التي تساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم الدراسية.

ويأمل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون أن يحمل العام الجديد بداية موفقة، وأن يكون مليئًا بالعلم والعمل والنجاح، وأن يوفق الله أبناءهم وطلابهم في دراستهم، وييسر لهم طريق التفوق، ويكلل جهودهم بالخير والنجاح.