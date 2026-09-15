صرف تكافل وكرامة سبتمبر 2026.. تفاصيل الدعم النقدي وطرق الحصول على المستحقات

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 4.4 مليون أسرة، بإجمالي تمويل يتجاوز 4 مليارات جنيه، وفقًا للبيانات المعلنة بشأن عملية صرف الدعم النقدي لهذا الشهر.

بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2026

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء إتاحة مستحقات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بما يتيح للمواطنين الحصول على الدعم المستحق لهم من خلال منافذ ووسائل الصرف المتاحة.

ويأتي صرف الدعم النقدي بصورة شهرية للمستفيدين من البرنامج، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

أماكن صرف تكافل وكرامة

ويمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تتوفر للمستفيدين إمكانية الاستفادة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالمعاملات المالية، بما يسهل تنفيذ عمليات الدفع وإجراء المعاملات بصورة أكثر سهولة ويسر.

وتتيح وسائل الصرف المختلفة للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم دون الحاجة إلى الاعتماد على وسيلة واحدة، وهو ما يساعد على تسهيل عملية صرف الدعم النقدي على مستوى المحافظات المختلفة.

قيمة الدعم النقدي وأعداد المستفيدين

ويستهدف برنامج تكافل وكرامة دعم ملايين الأسر المستفيدة، حيث يبلغ عدد الأسر المستهدفة بصرف الدعم عن شهر سبتمبر نحو 4.4 مليون أسرة.

ويأتي إجمالي التمويل المخصص للصرف خلال الشهر بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه، بما يعكس حجم المخصصات التي توجهها الدولة لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير دعم نقدي منتظم يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها هذه الفئات.

جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

ويأتي انتظام صرف معاش تكافل وكرامة ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مظلة للحماية الاجتماعية، وتيسير حصول المستحقين على الدعم في المواعيد المحددة.

وتعمل الوزارة على توفير وسائل متعددة لصرف المستحقات، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية والمعاملات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية وتقليل الإجراءات المرتبطة بالحصول على الدعم.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.

الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في القاهرة

وبالتزامن مع بدء صرف دعم تكافل وكرامة، تشهد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقرر إقامتها في القاهرة عام 2026.

ويشارك في الفعاليات عدد من قيادات الأولمبياد الخاص الدولي، وممثلو المؤسسات والجهات المشاركة والداعمة، إلى جانب منتخبات الأولمبياد الخاص المصري المشاركة في الألعاب.

وأكد المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن استضافة الألعاب الإقليمية تمثل محطة مهمة لترسيخ قيم الدمج وتكافؤ الفرص وتمكين لاعبي الأولمبياد الخاص.