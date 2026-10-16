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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

فصل الكهرباء عن 10 مناطق بالعريش السبت المقبل للصيانة الدورية

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة العريش، السبت 17 أكتوبر 2026، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ضمن خطة الشركة للحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالعريش

وأوضحت الشركة أن فصل التيار الكهربائي سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً، ويشمل عددًا من المناطق، هي: حي الصفا، وسوق الخميس، وحي الفواخرية، وشارع الغاز القديم، وشارع القاهرة، ومنطقة الخلفاء، ومنطقة قسم ثالث، ومنطقة بنزين الزعرب، ومنطقة مسجد الحمد، ومنطقة الشيخ عيد.

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اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي

وناشدت شركة الكهرباء في محافظة شمال سيناء المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمنشآت الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة، اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة مرة أخرى.

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