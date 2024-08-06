كليات تقبل من 50% في تنسيق الثانوية العامة 2024.. تصدرت تلك الكلمات محركات البحث عقي إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، واقتراب موسم تنسيق الثانوية العامة 2024، وبالرغم من أن الحصول على مجموع 50% قد يبدو تحدياً، إلا أن هناك فرصاً واعدة تنتظر الطلاب الذين يسعون للاستفادة من التعليم المتاح والعمل على تطوير مهاراتهم المستقبلية.

وبناءً على ذلك، يتطلع العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة كليات تقبل من 50% في تنسيق الثانوية العامة 2024 حيث يشهد التنسيق الجامعي كل عام تغيرات بناءً على عدة عوامل، منها عدد الطلاب الناجحين ومتوسط الدرجات، فضلاً عن احتياجات الجامعات والمعاهد.

كليات تقبل من 50% في تنسيق الثانوية العامة 2024

الموجز يستعرض خلال السطور التالية كليات تقبل من 50% في تنسيق الثانوية العامة 2024 لبعض الكليات والمعاهد التي قد تقبل الطلاب من هذه الفئة المئوية، مع التركيز على الخيارات المتاحة والتخصصات الممكنة ومنها:

المعاهد الخاصة والمعاهد التكنولوجية

الكليات التابعة للجامعات المفتوحة

التعليم المدمج والتعليم عن بعد

المعاهد الفنية المتوسطة

الموجز تعرض خلال الآتي توقعات كليات تقبل من 50% في تنسيق الثانوية العامة 2024 وذلك في ضوء تنسيق العام الماضي، وإليكم بالتفصيل كليات تقبل من 50% في تنسيق الثانوية العامة 2024 وهي نفس الكليات والمعاهد التي كانت متاحة العام الماضي وهي كالتالي:

تربية رياضية بنات السويس 205.0 تربية رياضية بنين سوهاج 205.0 تربية رياضية بنين الوادي الجديد 205.0 تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205.0 المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 205.0 معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات 205.0 المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان 205.0 تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 205.0 تربية رياضية بنين المنيا 205.0 المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد 205.0 العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية 205.0 تربية نوعية فنية كفر الشيخ 205.0 تربية رياضية بنين بني سويف 205.0 معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية 205.0 المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية 205.0 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 205.0 المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 205.0 التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205.0 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة 205.0 العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 205.0 معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة محاسبة بدمياط 205.0 معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205.0



تنسيق الثانوية العامة 2024

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205.0 تربية رياضية بنين الزقازيق 205.0 تربية رياضية بنات الزقازيق 205.0 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205.0 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205.0 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205.0 معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 205.0 المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة إنجليزي 205.0 تربية نوعية موسيقية المنوفية 205.0 تربية رياضية بنين مدينة السادات 205.0 تربية رياضية بنات مدينة السادات 205.0 تربية رياضية بنين بنها 205.0 تربية نوعية موسيقية بنها 205.0 العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 205.0 المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 205.0 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205.0 معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر 205.0 المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205.0 تربية شعبة تربية فنية السويس 205.0 العالي سياحة وفنادق الغردقة 205.0 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 205.0 تربية رياضية بنين بورسعيد 205.0 تربية نوعية موسيقية بورسعيد 205.0 تربية رياضية بنين أسيوط 205.0 العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة 205.0 تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205.0 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال 205.0 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 205.0 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 205.0 تربية نوعية فنية دمياط 205.0 تربية رياضية بنات أسوان 205.0 تربية رياضية بنين طنطا 205.0 تربية رياضية بنات طنطا 205.0 تربية رياضية بنين أسوان 205.0 تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 205.0 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية شعبة محاسبة 205.0 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 205.0 العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 205.0 تربية نوعية فنية الزقازيق 205.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205.0 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة إدارة ومحاسبة 205.0 معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 205.0 تربية نوعية فنية الإسكندرية 205.0 تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205.0 العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 205.0 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205.0 تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205.0 تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205.0 تربية نوعية فنية عين شمس 205.0 تربية رياضية بنات المنصورة 205.0 تربية نوعية فنية أسوان 205.0 تربية نوعية موسيقية أسوان 205.0 تربية نوعية فنية المنصورة 205.0 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 205.0 تربية رياضية بنين حلوان 205.0 تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205.0 تربية نوعية فنية القاهرة 205.0 تربية رياضية بنات الإسكندرية 205.0 تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 205.0 تربية رياضية بنين المنصورة 205.0



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