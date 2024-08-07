بالأسواق.. أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الأربعاء 7-8-2024 في سوق العبور

سجلت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7-8-2024 استقرارًا نسبيًا في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة طفيفة خلال تعاملات الشراء أمس الثلاثاء.

أسعار السمك اليوم الأربعاء للمستهلك



واستقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق العبور لجملة الأسماك، حيث تشهد الفترة الحالية استقرارًا في أسعار الأسماك في الأسواق حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي 70 جنيهًا.

فوائد تناول الأسماك

تحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية يجعل له دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

أسعار السمك البلطي اليوم الأربعاء

ويعرض لكم الموجز أسعار الأسماك اليوم الأربعاء كالتالي:

-تراوح سعر كيلو البلطي الصغير من 55 إلى 65 جنيهًا.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيليه اليوم الأربعاء

-تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر قشر بياض من 110 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السبيط من 200 إلى 420 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 185 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو مرجان من 85 إلى 185 جنيهًا

-تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيها للكيلو.

-تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا

أسعار الجمبري اليوم الأربعاء

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم اليم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد اليوم ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

الجدير بالذكر أن تناول الأسماك يساعد على التقليل من الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مع التقدم بالسن، والتي تتضمن فقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

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