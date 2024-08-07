16 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الصعود اليوم الأربعاء

البورصة المصرية.. شهدت البورصة المصرية صعودًا في منتصف تعاملات الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.86% مسجلًا 28452 نقطة.

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صعدت مؤشرات EGX100 بنسبة 1.52% لتصل إلى نحو 9272 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% مسجلًا 2722 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.75% ليبلغ نحو 6467 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 1.938 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.922 تريليون جنيه في إغلاق الثلاثاء، مضيفًا نحو 16 مليار جنيه وسط صعود جماعي للمؤشرات.



المستثمرين في البورصة المصرية



توجه المستثمرون المصريون نحو البيع بصافي قيمة بلغت 53 مليون جنيه، في حين اتجه الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت نحو 42.8 مليون جنيه و10.1 ألف جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.3 مليار جنيه والكمية 362 مليون ورقة منفذة على 43 ألف عملية.

ارتفاع رأس المال السوقي في مستهل التعاملات



ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في مستهل تعاملات الأربعاء 7-8-2024 ، ليسجل 1.938 تريليون جنيه مقابل 1.922 تريليون جنيه في إغلاق الثلاثاء، مضيفًا نحو 16 مليار جنيه وسط صعود جماعي للمؤشرات.

صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.64% مسجلًا 28391 نقطة، وارتفعت مؤشرات EGX100 بنسبة 0.89% لتصل إلى نحو9221 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% مسجلًا 2710 نقاط، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.03% ليبلغ 6421 نقطة.

وتوجه المستثمرون المصريون نحو البيع بصافي قيمة بلغت 3.2 مليون جنيه، في حين اتجه الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 2.9 مليون جنيه و305 آلاف جنيه على التوالي.

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 291 مليون جنيه والكمية 90 مليون ورقة منفذة على 11.2 ألف عملية.

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