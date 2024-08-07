الدكتور محمود هاشم يحصل على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة

حصل الدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة ، ضمن جوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدنة لعام 2023، والتي تعلنها أكاديمية البحث العلمي سنويا.

ومن المنتظر أن يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، الفائزين بجوائز الدولة في العلوم في احتفالية عيد العلم التي يتم تنظيمها سنويا.

من هو الدكتور محمود هاشم؟

يتمتع الدكتور محمود هاشم بخبرات كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي أيضا، فهو أستاذ متفرغ بالمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة ، هو صاحب فكرة المشروع المصري للقضاء على الملاريا، وأشرف على عدد 87 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال تطبيقات تكنولوجيا الليزر وأشعة الشمس وتطبيقات تكنولوجيا النانو في تشخيص وعلاج الأمراض الخبيثة ومكافحة الملاريا والحشرات والآفات الزراعية كما قام بنشر عدد 103 بحثا محكما.

وحصل الدكتور محمود هاشم على وسام رئيس الجمهورية في العلوم و الفنون من الطبقة الأولى 2017

كما أنه حصل على عدة جوائز وأوسمة منها :

جائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمه لعام 2014

جائزة التميز في العلوم – جامعة القاهرة 2012.

نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 1995.

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الكيميائية.

ويهنىء موقع “الموجز” الدكتور محمود هاشم بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة ويتمنى له المزيد من التقدم والنجاح.

جوائز الدولة للعلوم والعلوم التكنولوجية 2023

وأعلن مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم التكنولوجية والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفائزين بجوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية 2023.

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة منحت لـ61 فائزًا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالي 165 جراما) وأخرى فضية.

وفاز الدكتور فاروق كامل مصطفي الباز، أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمود هاشم عبد القادر، أستاذ متفرغ بالمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة بجائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة وحجبت جائزة النيل للعلوم.

أما جوائز الدولة التقديرية فبلغ عدد الجوائز الممنوحة 7 جوائز وحجبت 3 جوائز، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لـ 7 فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية منحت منها 40 جائزة لعدد 45 فائزًا من شباب الباحثين المصريين.

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