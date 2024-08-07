50 % زيادة جديدة تضرب أسعار الأدوية في مصر.. تفاصيل

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا" عن حصولها على موافقة الهيئة المصرية للأدوية لزيادة أسعار جميع منتجاتها الأساسية، ونرصد لكم التفاصيل عبر موقع الموجز.

تفاصيل زيادة أسعار الأدوية

في بيان مرسل إلى البورصة، أوضحت الشركة أن الزيادة تشمل 22 صنفًا دوائيًا موزعة على علامات تجارية رئيسية مثل كولونا، أوجرام، ريكوكسيبرايت، بنتاتروكس، بروتوفكس، منيفورا، اوبتامينس، راميتكس وميجافين، مشيرًا إلى أن متوسط الزيادات في الأسعار يتراوح بين 40% و50%. تم منح هذه الموافقات بشكل تدريجي منذ نهاية مايو 2024 ولا تزال مستمرة، مما سيساعد في استعادة هوامش الربحية وضمان استمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر.

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نقص في المستحضرات الدوائية

في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة العامة للدواء المصرية، عن حدوث نقص في توافر بعض المستحضرات الدوائية. ومن خلال رصد شكاوى المواطنين، تبين أن هناك نقصًا في 81 مستحضرا، وهي الأكثر تأثيرًا وإلحاحًا للمواطنين. وأكد الغمراوي أن هناك بعض أدوية الضغط الشهيرة التي يشكو المواطنون من عدم توافرها، ولكن هناك مثائل وبدائل متاحة في السوق.

عوامل تحديد زيادة الأسعار

وأشار الغمراوي إلى أن الزيادة في أسعار الأدوية ليست محددة بنسبة ثابتة لنفس المجموعة الدوائية، بل تتحدد وفقا لنسبة المكون الدولاري للعبوة. وأوضح أن السيولة وقدرات المصانع في توفير المواد الخام تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر فقط، وأن 85% من الخامات مستوردة من الصين والهند. وأضاف أن الاستيراد يحتاج إلى 100 مليون دولار شهريًا لتوفير المواد الخام اللازمة.

بهذه الزيادات، تسعى "راميدا" إلى تأمين استمرارية الإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية في السوق المصري، رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه قطاع الدواء في البلاد.

وتشهد مصر أزمة متزايدة في قطاع الأدوية، حيث تتأثر الأسعار بتقلبات السوق العالمية والتحديات الاقتصادية المحلية. يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على أدوية مزمنة لعلاج الأمراض الطويلة الأمد.

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