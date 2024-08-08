الاستقرار يُخيم علي سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 8-8-2024

سعر الذهب في الإمارات.. استقر سعر الذهب في الإمارات، اليوم الخميس 8-8-2024، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 270.51 درهم، بما يُعادل نحو 73.64 دولار.

ويزداد البحث على مدار اليوم على محركات البحث للتعرف على سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس

وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لآخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 نحو 270.51 درهم، بما يعادل نحو 73.64 دولار.

سعر الذهب عيار 22 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات نحو 247.97 درهم، بما يعادل نحو 67.50 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات نحو 236.70 درهم، بما يعادل نحو 64.43 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 18 في الإمارات نحو 202.88 درهم، بما يعادل نحو 55.23 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 في الإمارات نحو 157.80 درهم، بما يعادل نحو 42.96 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 12 في الإمارات نحو 135.26 درهم، بما يعادل نحو 36.82 دولار.

سعر الذهب في الإمارات

ويعتبر الذهب عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها، أما الذهب عيار 22 فيتم استخدامه في صياغة السلاسل والأساور والخواتم الذهبية، في حين أن الذهب عيار 18 يستخدم في صياغة الخواتم المرصّعة بالألماس وغيرها من الأحجار الكريمة.

سوق الذهب في دبي

يُذكر أن سوق الذهب في دبي يعد من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضًا

وقف عمليات بيع وشراء الذهب بالمحلات يربك الأسواق والشعبة تكشف حقيقة الواقعة

ارتفاع غير مسبوق.. سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر بعد آخر ارتفاع