إبراهيم عادل وزيزو يقودان المنتخب الأولمبي ضد المغرب في أولمبياد باريس





شهد تشكيل المنتخب الأولمبي الذي أعلن عنه ميكالي لمواجهة نظيره منتخب المغرب تواجد العناصر الأساسية المتاحة في ظل غياب أحمد عيد وعمر فايد عن المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس في لقاء تحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

تشكيل المنتخب الأولمبي ضد المغرب

جاء التشكيل كالتالي :

حراس المرمي: حمزة علاء

الدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد شحاتة

الوسط: محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر

الهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد مصطفى زيزو.

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موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ويسعي كلا الفريقان للفوز بميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم لأول مرة في تاريخ المنتخبين.

قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

يمكنك متابعة مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب في لقاء تحديد المركز الثالث بـ أوليمبياد باريس 2024 عبر شبكة قنوات beIN SPORTS وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويستعرض موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب مجانا وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

وكذلك قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

نرويجي يدير مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم النرويجي إسبين إيسكاس لإدارة مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب في لقاء تحديد المركز الثالث ويضم الطاقم الثنائي النرويجي إيريك جان إنجان وإيزاك باشيفيكين و الحكم الرابع الفرنسي فرنسواه ليتيكسرو كيريل ميجينير حكم الفيديو.

فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس

يلتقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب فرنسا في نهائي أولمبياد باريس في السابعة مساء الجمعة المقبل وقد وصلت إسبانيا لهذه المباراة عبر الفوز علي منتخب المغرب بنتيجة 2-1 بينما تغلبت فرنسا علي المنتخب المصري بنتيجة 3-1.

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