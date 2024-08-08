زلاكة وفتحي وحمدي يقودون بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر

يستضيف فريق بيراميدز نظيره أبوقير للأسمدة على استاد الدفاع الجوي في السادسة مساء اليوم الخميس في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر وقد أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه للمباراة.

تشكيل بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة

يستعرض الموجز تشكيل بيراميدز للمباراة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - محمود دونجا

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

بدلاء بيراميدز ضد أبوقير للأسمدة

دودو الجباس - شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - أحمد فتحي - صامويل أومسا - إسلام عيسى - يوسف أسامة نبيه - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي.

ترتيب بيراميدز في جدول الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024 والذي يأتي كالأتي:

1- الأهلي - 78 نقطة

2- بيراميدز - 73 نقطة

3- المصري البورسعيدي - 52 نقطة

4- الزمالك - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة

6- سموحة - 48 نقطة

7- زد إف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة

13- الجونة - 33 نقطة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة

15- فاركو - 31 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

الأهلي ضد سموحة

ويترقب فريق بيراميدز نتيجة مباراة الأهلي ضد سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري والتي ستحسم مستقبل المنافسة علي بطولة الدوري حيث يكفي الأهلي تحقيق الفوز أو التعادل للتتويج رسميا بالبطولة التي خاض فريق بيراميدز صراعا شرسا للتتويج بها هذا الموسم.

وقد تصدر فريق بيراميدز جدول الترتيب طوال الموسم حتي تلقي خسارتين أمام الأهلي لينتزع منه الصدارة ويقترب من حسم اللقب لصالحه.

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