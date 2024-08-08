الآن إشارة تردد قناة النهار الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

الآن إشارة تردد قناة النهار الجديد 2024.. يبحث قطاع عريض من الأشخاص عن تردد قناة النهار Al Nahar ، التي تعتبر من أهم وأكثر الترددات يبحث عنها المزيد من جميع دول العالم، للحصول على التردد.



الآن إشارة تردد قناة النهار الجديد 2024

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6 .

تقدم قناة النهار أحدث وأجدد البرامج التلفيزيون والمسلسلات الحصرية والأفلام الفنية الناجحة من خلال شبكة قناة النهار مع باقة من ألمع وأنجح وأشهر نجوم الفن في العالم العربي كله.

تحرص شبكة قنوات النهار على إذاعة أكثر البرامج السياسية والإخبارية المهمة، ومن بينهم برنامج الإعلامي تامر أمين، وتعرض أيضا برامج اجتماعية، مثل برنامج الإعلامية ريهام سعيد وهو برنامج صبايا الخير بالإضافة إلى برامج الطبخ وبرامج الدين.

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تردد قناة النهار الجديد 2024



تتميز قناة النهار بمحتويات رائعة، لأنها تقدم محتواها شاكل، سواء فن او برامج أخبار وغيره في أفضل وأعلى جودة ودقة عالية في الصورة ووضوح في الصوت مع عدم حدوث تشويش أو تذبذب.

كما تذاع شاشة النهر جميع محتوياتها من أفلامها ومسلسلاتها وبرامجها على مدار ساعات اليوم كله أي أنها تعمل بصورة مستمرة لا تنقطع إطلاقًا عن البث، بالإضافة إلى أنها قناة مجانية تقدم محتواها من دون أي تكلفة مادية على الجماهير متابعين القناة.

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