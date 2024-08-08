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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

شلبي والجزيري يقودان الزمالك ضد زد في الدوري

تشكيل الزمالك ضد
تشكيل الزمالك ضد زد

يترقب عشاق القلعة البيضاء مباراة نادي الزمالك ضد نظيره زد أف سي التي تجمعهما مساء اليوم الخميس  ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الخميس.

تشكيل الزمالك لمواجهة زد في الدوري

ويستعرض الموجز تشكيل الزمالك في مباراته ضد زد وجاء كالأتي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

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بدلاء الزمالك ضد زد 

عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد عاطف ومهاب ياسر وحازم أسامة وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري 

تنطلق مباراة نادي الزمالك ضد نظيره زد أف سي في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس علي استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز وتنقل علي قناة أون تايم سبورتس باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

ترتيب الزمالك ونظيره زد في جدول الدوري 

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024 بينما يحتل فريق زد المركز السابع في جدول ترتيب البطولة برصيد 47 نقطة ويأتي جدول ترتيب الدوري قبل مباراة اليوم كالأتي: 

1- الأهلي - 78 نقطة

2- بيراميدز - 73 نقطة

3- المصري البورسعيدي - 52 نقطة

4- الزمالك - 52 نقطة 

5- مودرن سبورت - 50 نقطة

6- سموحة - 48 نقطة 

7- زد إف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10-  الاتحاد السكندري - 40 نقطة

11-   طلائع الجيش - 39 نقطة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة

13- الجونة - 33 نقطة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة

15- فاركو - 31 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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