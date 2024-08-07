متحدث الزمالك يكشف حقيقة رحيل زيزو عقب نهاية أولمبياد باريس 2024

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك تمسك النادي الشديد بنجمه أحمد السيد زيزو ورغبته في استمراره بين جدرانه حتي اعتزاله كرة القدم مشيرا إلي أن ما يحققه زيزو من أرقام مع الزمالك تجعله نجما فوق العادة.

وأضاف أحمد سالم أن نادي الزمالك لم تصله حتي الأن أي عروض احتراف لـ زيزو وأن أي عرض سيصل للاعب سيتم الإعلان عنه ومناقشته واتخاذ القرار الذي يخدم مصالح النادي في المقام الأول.

الزمالك ضد زد

من ناحية أخري يترقب عشاق القلعة البيضاء مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق زد إف سي والمقرر لها التاسعة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويمكنك متابعة مباراة الزمالك ضد زد إف سي عبر قناة أون تايم سبورتس والتي ستخصص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم المصرية لتحليل اللقاء قبل وبعد المباراة.

جدول ترتيب الدوري قبل مباراة الزمالك ضد زد

1- الأهلي - 78 نقطة

2- بيراميدز - 73 نقطة

3- المصري البورسعيدي - 52 نقطة

4- الزمالك - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة

6- سموحة - 48 نقطة

7- زد إف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة

13- الجونة - 33 نقطة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة

15- فاركو - 31 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالآتي..

وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفاً.

فيستون ماييلي - بيراميدز - 14 هدف.

حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدف.

كريستوفر مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدف.

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدف.

ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدف.

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