مران الزمالك.. تدريبات علاجية لثنائي الفريق استعدادا لمباراة زد

تدريبات علاجية للاعبي الزمالك استعدادا لمباراة زد.. أدى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء.

تأتي هذه التدريبات ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بهدف معالجة الإصابة التي يعاني منها في الكتف.

يسعى الجهاز الطبي لتجهيز دونجا بأفضل شكل ممكن ليعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

مران الزمالك

وفي سياق مشابه، وضع الجهاز الطبي للفريق برنامجاً تأهيلياً وعلاجياً خاصاً لأحمد عبد الرحيم "إيشو"، لاعب الزمالك، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

خضع إيشو لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لتحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وبدأ اللاعب بتنفيذ تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء.

تهدف هذه البرامج التأهيلية إلى تجهيز اللاعبين المصابين للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات القادمة بأفضل حالة بدنية ممكنة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات فريق الزمالك لمواجهة فريق زد، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يعكف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة حالة اللاعبين المصابين بشكل مستمر لضمان تعافيهم التام قبل العودة إلى الملعب.

تشمل البرامج التأهيلية والعلاجية تدريبات مخصصة للتقوية والاستشفاء، بالإضافة إلى جلسات علاجية تهدف إلى تسريع عملية التعافي وتقليل فرص حدوث إصابات مستقبلية.

تحرص إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني على توفير كل الدعم الطبي والبدني للاعبين لضمان جاهزيتهم الكاملة لخوض المباريات.

تدريبات الزمالك

هذا الاهتمام بالصحة البدنية للاعبين يأتي في إطار السعي لتحقيق نتائج إيجابية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تتضمن خطة التحضير للمباراة القادمة ضد فريق زد تدريبات مكثفة وتكتيكية لرفع كفاءة الفريق وضمان تقديم أداء مميز.

يحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تجهيز الفريق من كافة النواحي، سواء كانت بدنية أو فنية، لضمان تحقيق الانتصار في المباراة القادمة.

وفي إطار هذه الاستعدادات، يتم تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تشمل تدريبات لياقة بدنية، وتحسين الأداء الفني، وجلسات تكتيكية لشرح خطط اللعب.

يسعى الجهاز الفني إلى تحقيق توازن بين التدريبات البدنية والفنية لضمان استعداد الفريق بشكل كامل.

من جهة أخرى، يعمل الجهاز الطبي على وضع برامج استشفائية للاعبين الذين شاركوا في المباريات بشكل مستمر، لضمان تقليل نسبة الإرهاق وتحسين معدلات الاستشفاء بعد المباريات.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية النادي للحفاظ على مستوى أداء ثابت وتجنب الإصابات التي قد تؤثر على مسيرة الفريق في البطولة.

مباراة الزمالك وزد

تسعى إدارة نادي الزمالك إلى توفير أفضل الظروف الممكنة للاعبين لتحقيق أهداف الفريق في البطولات المختلفة.

يتجلى هذا الاهتمام في العناية الفائقة بالجانب الطبي والتأهيلي للاعبين، بما يضمن لهم العودة إلى الملعب بأفضل حالة بدنية ممكنة والمساهمة بفعالية في تحقيق الانتصارات.

في النهاية، يأمل فريق الزمالك في تقديم أداء قوي في مباراته المقبلة ضد فريق زد، وتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تسعى جميع أطراف الفريق، من جهاز فني وإداري ولاعبين، إلى تحقيق هذا الهدف من خلال العمل الجاد والتنسيق المستمر.

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